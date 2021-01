Reactie dura a sindicatului Europol, dupa accidentul in care au fost implicate masina de politie si ambulanta: "Autospeciale" doar cu numele

Accidentul

Politistii, unul in varsta de 36 de ani si altul de 50 ani, care ar fi suferit fracturi la picioare, au fost supusi unor interventii chirurgicale."Acesta este rezultatul unui impact avand in vedere ca nu sunt prevazute cu elemente de protectie suplimentara.Colegii nostri din cadrul IPJ Olt ce se aflau in misiune pentru insotirea unei ambulante care transporta un pacient cu afectiuni psihice, au fost grav raniti in urma accidentului rutier produs," scriu reprezentantii Europol, pe Facebook Potrivit reprezentantilor IPJ Olt, vineri, pe DN 64, in localitatea Soparlita, un echipaj de politie si unul de la Ambulanta, aflate in misiune comuna, au fost implicate intr-un accident rutier, coliziune fata - spate, dupa ce autosanitara ar fi oprit brusc din cauza ca pacientul transportat ar fi devenit violent, relateaza Agerpres. "In urma unui apel prin SNUAU 112, politistii Sectiei de Politie Rurala Bobicesti impreuna cu un echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta Olt au intervenit pentru a transporta la o unitate medicala o persoana al carui comportament era deviant.Persoana violenta a fost transportata cu ambulanta, iar echipajul de politie insotea transportul, conform protocolului, avand semnalele luminoase in functiune. Intrucat pacientul ar fi devenit violent, conducatorul ambulantei a franat brusc, moment in care echipajul politiei a intrat in coliziune fata - spate cu acesta. Evenimentul s-a petrecut pe fondul unui carosabil usor umed", a spus Alexandra Dicu.In ambulanta se aflau in momentul accidentului un ambulantier, o asistenta si pacientul pe care il transportau.La locul accidentului au intervenit echipaje de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta si de la Ambulanta, persoanele implicate fiind transportate la spital, constiente.