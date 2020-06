Reddit si Twitch au inchis un forum al sustinatorilor lui Donald Trump si un cont al presedintelui

Ziare.

com

Directorul general al Reddit, Steve Huffman, a anuntat intr-o postare ca utilizatorii si comunitatile care promoveaza ura in functie de identitate sau vulnerabilitate vor fi interzisi. El a aratat ca Reddit interzice aproximativ 2.000 de conturi, dintre care majoritatea inactive."Toate comunitatile de pe Reddit trebuie sa respecte cu buna-credinta politica noastra referitoare la continut. Am interzis r/The_Donald pentru ca nu a facut acest lucru, in pofida tuturor oportunitatilor", a spus Huffman.La inceputul acestei luni, Huffman a anuntat intr-o postare ca Reddit ar fi trebuit sa restrictioneze mai devreme accesul la r/The_Donald. Reddit a restrictionat accesul la forum anul trecut, citand amenintari cu violenta impotriva politiei si a oficialilor publici.Noua lista cu conturi interzise mai include forumul de stanga r/ChapoTrapHouse, despre care Huffman a spus ca a gazduit in mod constant continut care incalca regulile.Platforma de live-streaming Twitch a Amazon.com a anuntat la randul ei, luni, ca a blocat temporar canalul lui Donald Trumo, in legatura cu politica companiei referitoare la comportamentul care raspandeste ura."Comportamentul care raspandeste ura nu este permis pe Twitch. In conformitate cu politica noastra, canalul presedintelui Trump a fost suspendat temporar de pe Twitch din cauza comentariilor facute, iar continutului ofensator a fost eliminat", a spus o purtatoare de cuvant a Twitch.Unul dintre fluxurile identificate de purtatoarea de cuvant este o retransmitere a unui miting al presedintelui Trump, in care acesta a afirmat ca Mexicul trimite violatori in Statele Unite.Campania Trump nu a raspuns imediat unei solicitari a Reuters pentru comentarii.Trump s-a inscris pe Twitch, care are 25 milioane de utilziatori zilnici, anul trecut. In principal, Twitch este un site unde jucatorii de jocuri video pot sa isi transmita in direct jocurile si sa discute cu alti utilizatori, dar are si canale specializate de sport, muzica si politica.Luna trecuta, Twitch a anuntat infiintarea unui nou consiliu consultativ pentru a sustine imbunatatirea sigurantei pe site, prin concentrarea pe domenii ca hartuirea si protejarea grupurilor marginalizate.