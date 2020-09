Reglari de conturi in Politia Romana. Celebrul comisar Radu Gavris, detasat la Harghita de chestorul demisionar Liviu Vasilescu

Decizia pare a fi o reglare de conturi avand in vedere conflictul dintre Gavris si sefii din Politia Romana. Gavris ocupa pana marti, 1 septembrie, functia de prim-adjunct al sefului Politiei Capitalei , Bogdan Berechet.In comunicatul Centrului de Informare si Relatii Publice din cadrul IGPR se precizeaza ca decizia a fost luata prin dispozitia inspectorului general al Politiei Romane. Detasarea a fost semnata de chestorul Liviu Vasilescu, inainte ca acesta sa isi dea demisia din functia de sef al Politiei Romane.In urma cu cateva zile, secretarul de stat Bogdan Despescu ameninta cu demiterea celor care au "scurs" in presa imaginile care aratau intalnirea nocturna a capilor Politiei Romane cu sefii clanului de interlopi Duduianu.Radu Gavris a condus timp de 11 ani, din 2007 si pana in 2018, serviciul Omoruri al Politiei Capitalei, care s-a distins prin faptul ca nu a avut niciun caz nerezolvat. Politistii de aici au fost implicati in alte anchete de rasunet, cum ar fi cazul Caracal. Printre cazurile la care a lucrat alaturi de echipa sa comisarul Gavris, se numara deja celebrele: moartea politistului Bogdan Gigina, incendiile de la Giulesti si Colectiv , cazul politistului pedofil Eugen Stan, dar si cazul chirurgului Burnei. Din august 2018 a indeplinit functia de prim-adjunct al sefului Politiei Capitalei.Comisarul sef Calin Gavris este cel caruia la inceputul lui 2018 Carmen Dan , ministru de Interne la acea vreme, ii ceruse "sa faca un pas in spate", invocand prescrierea unui dosar in care suspect principal era Eugen Stan, politistul de la Rutiera acuzat de pedofilie. In 28 august 2018, Carmen Dan il reevalua pe Gavris si ii multumea pentru "profesionalismul si determinarea" cu care s-a actionat pentru recuperarea pistolului care i-a fost furat femeii jandarm in timpul violentelor din 10 august din Piata Victoriei.Cititi si: