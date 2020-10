Relocarea utilitatilor de la "Golden Gate-ului" de la Braila, podul suspendat peste Dunare, blocata de un afacerist care nu permite intrarea pe terenul lui

"CUP Dunarea m-a anuntat ca are probleme privind patrunderea pe terenul omului de afaceri Gheorghe Caruz, in vederea relocarii utilitatilor pentru realizarea podului peste Dunare. Nu este in regula ce se intampla, domnul Caruz stia de foarte mult timp ca terenurile sunt expropriate si ca sunt trecute in proprietatea statului. Nu a atacat nicio hotarare privind exproprierea. Nu se poate bloca un asemenea proiect cum crede domnul Caruz. Voi verifica in ce stadiu se afla situatia exproprierilor, probabil domnul Caruz nu a primit cati bani voia. Asemenea proiecte nu se blocheaza ca vrea unul sau altul, proiectul va merge mai departe", a declarat, pentru AGERPRES, subprefectul judetului Braila, Simona Draghincescu, delegat cu atributii de prefect.Gheorghe Caruz s-a opus patrunderii pe terenul sau si le-a spus angajatilor CUP "Dunarea" ca ii va actiona in instanta daca vor incepe relocarea utilitatilor in aceasta zona, dupa care a mers personal la sediul Companiei de Utilitati Publice, insotit de mai multi avocati , pentru a discuta vizavi de aceasta situatie.Presedintele Consiliului Judetean Braila, Francisk Chiriac, a anuntat, la inceputul lunii august, ca a inceput operatiunea de relocare a conductelor de apa-canal din zona podului peste Dunare, cel mai important proiect de infrastructura demarat in estul Romaniei dupa 1989.Licitatia pentru realizarea podului a fost castigata, in ianuarie 2018, de asocierea a doua firme - una din Italia si cealalta din Japonia, iar contractul prevede ca lucrarea sa se finalizeze in 2023, 18 luni fiind alocate pentru proiectare, iar 36 de luni pentru executie.Pentru acest obiectiv au fost alocate fonduri nerambursabile in valoare de aproximativ 363 de milioane de euro, din Fondul European de Dezvoltare Regionala, bani care vor fi folositi atat pentru construirea podului, cat si pentru realizarea unei retele de drumuri de 23 km, care vor face legatura cu podul.Podul suspendat peste Dunare va avea o lungime de 1.974 metri, dintre care 1.120 metri reprezinta deschiderea centrala, la care se adauga doua deschideri laterale de 489 metri pe malul dinspre Braila si 364 metri pe malul dinspre Tulcea. Latimea totala va fi 31 metri si va cuprinde patru benzi de circulatie a cate 3,50 metri latime fiecare, patru benzi de incadrare a cate 0,5 metri latime fiecare, doua acostamente de 1,50 metri latime si o zona mediana cu latimea de 3 metri. La acestea se adauga, de o parte si de alta, doua benzi aditionale pentru trafic pietonal, biciclete si intretinere, trotuarele urmand sa aiba 2,80 metri fiecare.