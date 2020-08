Replica Politiei Romane dupa criticile dure cu privire la interventia la priveghiul interlopului Florin Mototolea: "Anecdotele promovate se bazeaza pe lipsa de experienta in munca operativa"

Structurile de politie si jandarmerie au fost puternic criticate, inclusiv din interior, cu privire la modul in care au gestionat priveghiul si inmormantarea interlopului Emi PIan, fostul lider al clanului Duduienilor."Politistii implicati in aceasta operatiune au dat dovada de profesionalism si responsabilitate, fiecare dintre ei intelegand ca acest eveniment trebuie sa fie gestionat in asa fel incat sa nu existe incidente ce pot pune in pericol siguranta publica.Consideram ca << anecdotele >> promovate de un anumit reprezentant al unui sindicat se bazeaza pe lipsa de experienta in munca operativa. Precizam faptul ca respectivul reprezentant al sindicatului a dat inca o dovada ca nu urmareste beneficiul politistilor, ci doar sa-si faca imagine in spatiul public. Aceasta constatare se bazeaza pe faptul ca acesta nu a incercat sa afle informatiile exacte transmise de institutie, ci a preferat sa dea o interpretare eronata", precizeaza Politia Romana.Reprezentantii institutiei mai afirma ca "este foarte simplu sa stai pe margine si sa comentezi, iar pentru credibilitate sa nascocesti scrisori, in numele unor oameni care si-au facut datoria"."Asiguram cetatenii ca Politia Romana este in slujba comunitatii si nu ne intereseaza sa actionam pentru imagine, ci consideram ca rezultatele trebuie vazute in gradul ridicat de siguranta al cetateanului. Multumim celorlalte sindicate care inteleg ca dialogul institutional este in beneficiul politistilor", a mai transmis Politia.Liderul sindicatului politistilor "EUROPOL", Cosmin Andreica, a contestat in termeni duri modul in care fortele de ordine ale MAI au intervenit la priveghiul lui Florin Mototolea, liderul clanului Duduienilor, omorat dupa o rafuiala in stil mafiot.Invitat la Digi 24, Andreica a declarat ca pe grupurile de politisti au fost "mahniti" dupa interventiile de la priveghiul lui Mototolea, zis Emi Pian. "Tin sa va marturisesc ca inclusiv pe grupurile de politisti a fost o mahnire dupa ziua de ieri, a fost o frustrare si a fost o revolta din partea politistilor. A fost inacceptabil sa vedem acel "spectacol" in care zeci de membri ai fortelor de ordine n-au facut altceva decat sa asigure protectia unei familii de interlopi. Ce incearca autoritatile sa transmita prin astfel de gesturi?Astazi am vazut ca autoritatile le-au pus la dispozitie celor care participa la aceasta ceremonie masti si dezinfectant, in conditiile in care ei in continuare incalca legea, fiind un numar mai mare de 50 de persoane la acel eveniment privat, asa cum a fost el denumit. Noi suntem nemultumiti si frustrati de aceasta atitudine, pentru ca in momentul in care colegii nostri vor fi pusi in situatia de a aplica legea, cetatenii le vor arunca in fata aceasta actiune", a declarat Andreica.In aceeasi emisiune, sindicalistul din Politie a semnalat ca politistii sunt intimidati sau amenintati de clanurile interlope.