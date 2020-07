Retea de traficanti de droguri, sparta de politie si DIICOT dupa mai multe perchezitii in Ungaria si Romania

15 persoane au fost retinute

pe 29 iulie, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Oradea - Serviciul Antridrog, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - S.T. Oradea, au efectuat 19 perchezitii domiciliare, dintre care 15 in Oradea, doua in Baia Mare, judetul Maramures si doua in Ungaria, intr-o cauza ce a vizat destructurarea unei grupari infractionale organizate specializata in trafic de droguri de risc si mare risc si operatiuni cu substante susceptibile a avea efecte psihoactive.In urma perchezitiilor efectuate in Romania, au fost indisponibilizate aproximativ 250 de grame de materii vegetale impregnate cu pulberi psihoactive, 45 de grame de pulbere psihoactiva, 10 grame de cristale de MDMA, 12 comprimate de ecstasy, 1,5 litri de acetona, 2 litri de diluant, 16 telefoane mobile, 5 aparate de maruntit, 6 cantare de precizie, 10.000 de lei si 232.000 de HUF.In acelasi timp, au fost efectuate alte 2 perchezitii domiciliare in Ungaria, in localitatile Vancsod si Gaborjan, la resedintele liderilor gruparii, de unde au fost ridicate alte 125 de grame de pulberi psihoactive si 82 de grame de cristale de MDMA, bani si doua autoturisme ce ar fi apartinut acestora.Gruparea infractionala ar fi avut 20 de membri, cu varste cuprinse intre 22 si 52 de ani, dintre care 17 din judetul Bihor si 3 din judetul Maramures, care ar fi actionat in judetele unde acestia aveau domiciliul, precum si in Ungaria.Cei doi lideri ai gruparii, un barbat de 37 de ani si o tanara de 23 de ani, ambii din Oradea, cetateni romani, stabiliti in Ungaria, ar fi furnizat in perioada ianuarie - iulie 2020, prin intermediul unor firme de coletarie, substante psihoactive celorlalti membri ai gruparii, care le-ar fi pus in vanzare, preparate si portionate.20 de persoane au fost aduse la audieri, iar fata de 15 a fost dispusa masura retinerii, urmand ca la data de 30 iulie, 9 dintre acestea sa fie prezentate instantei, cu propunere de arestare preventiva.Actiunea a beneficiat de sprijinul politistilor de investigatii criminale, de la arme , ai structurilor de criminalitate organizata din Satu Mare si Maramures, precum si al politistilor Serviciului pentru Actiuni Speciale Bihor.In cadrul perchezitiilor efectuate pe teritoriul Ungariei, politistii romani au beneficiat de sprijinul politistilor de crima organizata de la Biroul National de Investigatii Debrecen dincadrul Politiei Nationale Ungare.De asemenea, actiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane.La activitati au participat si politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea, precum si jandarmi din Bihor.