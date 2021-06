Sapte persoane retinute de DIICOT Neamt. Suspectii erau principalii furnizori de droguri si substante psihoactive din judet VIDEO

In acest caz au fost facute 16 perchezitii in Neamt, Suceava, Bacau si Iasi, fiind gasiti bani, droguri substante psihoactive.Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Neamt au dispus, luni, retinerea pentru 24 de ore a sapte persoane, pentru constituire a unui grup infractional organizat, trafic de droguri de risc si de mare risc, detinere de droguri de risc si mare risc in vederea consumului propriu, punerea la dispozitie a unui imobil pentru consumul ilicit de droguri si efectuarea fara drept de operatiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive."In cauza s-a retinut faptul ca, incepand cu anul 2018 si pana in prezent, membrii grupului infractional au procurat si comercializat droguri de risc si de mare risc si substante susceptibile a avea efecte psihoactive, catre diversi consumatori de pe raza judetului Neamt, devenind principalii furnizori de astfel de substante din judet", a transmis, marti, DIICOT.Luni, procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Neamt, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul SCCO Neamt, au facut 16 perchezitii domiciliare, in judetele Neamt, Suceava, Bacau si Iasi, in urma carora au fost ridicate 30 de grame de cannabis, 2 grame de cocaina, 3 grame de rezina de cannabis, 4 plante de cannabis, 200 de grame de substante psihoactive, sumele de 2.500 de lei si 500 de euro, un cantar electronic, 3 dispozitive electrocasnice utilizate pentru prepararea substantelor psihoactive, un dispozitiv de supraveghere GPS confectionat artizanal, 3 laptop-uri, o tableta, 200 de grame de aur, 2 dispozitive de maruntit si 2 recipiente confectionate special pentru disimularea drogurilor.Marti, pe 22 iunie, persoanele retinute vor fi prezentate Tribunalului Neamt cu propunere de arestare preventiva , pentru 30 de zile.Suportul de specialitate a fost asigurat de catre Directia Operatiuni Speciale.Actiunea a beneficiat de sprijinul politistilor din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Neamt, al luptatorilor din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale Neamt si al jandarmilor din cadrul IJJ Neamt.