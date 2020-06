RISE Project: Politistul Nelu Lupu, parte importanta din geneza clanului sportivilor

Ziare.

com

Cazurile s-au adunat teanc la sectiile nr. 14, 15 si 16, toate conduse in acea perioada de Nelu Lupu, in calitate de comandant al Politiei Sectorului 4, devenit faimos dupa ce a mintit in legatura cu o calatorie in Israel si astfel a contaminat si inchis Spitalul Gerota al Ministerului de Interne.Interlopii aveau legaturi stranse cu politistii, au constatat procurorii antimafia, relatii in virtutea carora erau absolviti de anchetele pornite de la plangerile cetatenilor.Blatul a dus inclusiv la esecul primelor operatiuni judiciare de amploare impotriva organizatiei. Fara antecedente penale,"Sportivii" au iesit repede din inchisoare si s-au restructurat. Clanul a crescut, si-a diversificat interesele si inghite azi sectorul 4, cu tot cu primarie.Investigatia RISE Project trateaza exhaustiv legaturile dintre clanul interlop bucurestean si administratiile Sectorului 4 din ultimii ani, aratand, cu date si acte, cum investitiile interlopilor in parcuri populare din Sector au fost girate de oamenii apropiati actualului, dar si fostilor edili. Intre ei, si Nelu Lupu, conectat prin toata familia la aparatul bugetar de sector.