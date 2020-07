Robert Cazanciuc, mesaj de Ziua Americii: "Interesele noastre comune sunt dublate de valorile si principiile specifice lumii libere pe care le impartasim"

"In aceste momente inedite, in care starea de incertitudine cauzata de epidemia de COVID-19 tinde sa devina noul normal, iar volatilitatea mediului de securitate se mentine ridicata, Parteneriatul Strategic cu Statele Unite reprezinta mai mult ca niciodata unul din pilonii centrali ai arhitecturii de securitate si de relatii externe ai tarii noastre", scrie Cazanciuc, sambata, pe Facebook , intr-un mesaj de Ziua Independentei SUA.El subliniaza ca Romania ramane pe mai departe un partener european activ care sprijina o relatie transatlantica solida."Interesele noastre comune sunt dublate de valorile si principiile specifice lumii libere pe care le impartasim. Dincolo de bataliile politice interne , intreg spectrul politic romanesc impartaseste aceasta pozitionare. Imi face o deosebita placere sa exprim in numele Senatului Romaniei cele mai sincere urari partenerilor americani cu ocazia Zilei Nationale a Statelor Unite. Senatul Romaniei va continua sa sustina diplomatia parlamentara, ca parte a proiectului de intensificare si aprofundare a colaborarii dintre tarile noastre, la nivel strategic, economic si militar. La multi ani, America!"