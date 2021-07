Cum au obtinut 17 romani peste 1,6 milioane de euro pacalind sute de spanioli. Noua inselatorie a escrocilor romani

Peste 20 de suspecti au fost arestati, iar 17 dintre acestia sunt romani.Victimele erau pacalite prin operatiuni online : postau pe diverse site-uri populare oferte de munca sau vacante de nerefuzat, iar cei care accesau acele link-uri trebuiau sale dea membrilor gruparii acte de identitate. Cu actele lor deschideau conturi bancare unde puneau veniturile lor din inchirieri frauduloase.Prejudiciul se ridica la peste 1.6 milioane de euro, spun politistii din Spania, in urma celor trei zile de perchezitii de la periferia Madridului. Ancheta in acest caz a inceput in urma cu doi ani, cand numeroase plangeri de la victime Membrii gruparii au obtinut documente de la 1.600 de oameni, cu ajutorul unor reclame pe pagini web bine cunoscute si portaluri de oferte de locuri de munca si inchirieri imobiliare, mai ales vacante. Conturile bancare ale victimelor au ajuns astfel sub controlul persoanelor anchetate, care au produs prin falsificare, fara stirea titularilor, peste 1.620.000 de euro, scrie cotidianul El Mundo Cei arestati sunt acuzati de infractiuni de inselaciune , falsificare de documente, spalare de bani, uzurparea starii civile si apartenenta la o organizatie criminala.La perchezitii au fost gasite mai multe carduri bancare, carduri telefonice de la diverse companii, doua vehicule de ultima generatie si aproximativ 75.000 de euro in numerar.Cand victimele au contactat platformele pentru a accesa un job, au furnizat fotografii cu cartea de identitate. Documentele au fost folosite pentru a deschide conturi in diferite banci.Escrocii au folosit apoi aceste conturi pentru a depune venituri din inchirieri frauduloase. Ulterior, au retras banii din bancomate sau i-au transferat in alte conturi, metoda care face imposibila identificarea reala a autorilor, deoarece conturile sunt pe numele unor terti care nu stiu de existenta lor.Intr-o singura zi, romanii au obtinut pana la 15.000 de euro din diverse conturi.