Romani cercetati intr-un dosar de proxenetism instrumentat in Franta. Politistii au facut sapte perchezitii in Vrancea si Buzau

Potrivit Inspectoratului General al Politiei Romana, activitatile s-au derulat in baza unui Ordin European de Ancheta emis de autoritatile judiciare franceze - Tribunalul Judiciar de la Nancy, in scopul administrarii de probe necesare in cadrul unui dosar penal al autoritatilor judiciare franceze in care se efectueaza cercetari privind mai multe persoane, de origine romana, banuite de trafic de persoane, proxenetism, constituire a unui grup infractional organizat si spalare a banilor.Din ancheta au rezultat indicii ca respectivele opt persoane vizate de mandatele de aducere ar fi membrii ai unui grup infractional organizat transfrontalier, activ in ultimii trei ani pe teritoriul Frantei, implicati in savarsirea infractiunilor de trafic de persoane, proxenetism si spalare de bani.Modul de operare ar fi constat in racolarea clientilor prin intermediul diferitelor site-uri de anunturi si mutarea victimelor dintr-un oras in altul, la perioade scurte de timp, in scopul atragerii cat mai multor clienti prin aceasta forma de turism sexual.In cursul anului 2019, autoritatile franceze au arestat noua persoane, banuite a fi membri ai aceluiasi grup infractional, actiunea de astazi de pe teritoriul Romaniei fiind faza a doua a operatiunii de destructurare a acestei retele organizate.La finalizarea actiunii, au fost depistate si conduse la sediul politiei sapte persoane, cea de-a opta fiind deja incarcerata intr-o alta cauza, urmand a fi audiata si aceasta.Totodata, la activitatile operative de astazi, s-a urmarit identificarea si audierea a 20 posibile victime ale traficului de persoane, majoritatea din Vrancea si Buzau.La perchezitii, au fost ridicate documente, inscrisuri, telefoane mobile si laptopuri susceptibile a fi utilizate de catre persoanele banuite in desfasurarea activitatii infractionale.Membrii gruparii sunt banuiti ca ar fi recrutat tinere, cu preponderenta din mediul rural, care proveneau din familii destramate si fara posibilitati financiare, carora le-ar fi promis o viata lipsita de griji. Prin intermediul metodei Loverboy, le-ar fi sedus, dupa care le-ar fi determinat sa le remita sumele de bani obtinute.Pe de alta parte, asa cum rezulta din probatoriu, unele tinere ar fi fost batute si amenintate de catre membrii grupului infractional organizat.Tinerele ar fi fost exploatate pe teritoriul Frantei, in imobile inchiriate de catre membrii gruparii si ar fi fost transportate de catre acestia la clienti. Cei in cauza ar fi creat profile pentru victime si ar fi promovat anunturile online si subsecvent ar fi incasat sumele de bani obtinute din exploatarea sexuala a victimelor.