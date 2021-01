Banda de infractori romani care a fabricat peste 400.000 de euro in imprimerii clandestine. "Aveau cunostinte de chimie si inginerie mecanica"

Banii falsi au ajuns pe teritoriul a 10 state din Europa

Politistii au intrat pe fir si au organizat mai multe perchezitii Descinderile au avut loc miercuri dimineata. Mai multi politisti si procurori de la crima organizata au descins in 28 de locatii din Brasov, Craiova, Ploiesti si Alba. Au descoperit aparatura folosita in activitatile de falsificare (imprimante, scanere, calculatoare, cerneluri speciale) dar si documente de identitate ce par a fi contrafacute.De asemenea au fost gasite suma de 445.770 de euro, formata din bancnote de diferite cupiuri, susceptibile a fi falsificate, aproximativ 1.250 de grame de cannabis, 10 grame de cocaina, precum si 11.670 de euro, 800 de dolari si 42.780 de lei.Un specialist al Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate a declarat joi, 28 ianuarie, ca "din investigatii a rezultat ca o parte din membrii gruparii ar fi intrevazut o oportunitate si in contrafacerea bancnotelor autohtone, din cupiura de 100 de lei.In sensul acesta au depus mai multe eforturi pentru achizitionarea de tehnica si echipamente specifice pentru contrafacerea acestor monede.In colaborarea cu Europol s-a stabilit si faptul ca o parte dintre membrii gruparii au avut aparitii in 10 state europene: Austria, Belgia, Germania, Spania, Italia Grecia,Olanda, Lituania Slovacia si Romania".Politistul a mai precizat ca falsificatorii aveau cunostinte temeinice de chimie, de inginerie mecanica si de tipografie iar bancnotele au fost realizate la un nivel superior astfel ca acestea sa poata fi tranzactionate intre persoanele fizice.De asemenea, gruparea de falsificatori ar fi incercat sa falsifice si bancnote de 100 de lei.Conform anchetatorilor, in perioada 25 - 31 ianuarie 2021, membrii gruparii ar fi intentionat sa puna in circulatie 50.000 de euro, compusa din bancnote din cupiura de 50 de euro falsificate.21 de persoane sunt audiate in acest caz.La jumatatea lunii ianuarie, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Pitesti au efectuat perchezitii in patru judete, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de fals de moneda, uz de fals si inselaciune "Din cercetari au rezultat indicii ca, in perioada octombrie-decembrie 2020, trei barbati, cu varste cuprinse intre 30 si 40 de ani, ar fi pus in circulatie mai multe bancnote de euro, in cupiuri de 20, 50 si 100, susceptibile a fi contrafacute. Cei in cauza s-ar fi deplasat in tara, unde ar fi achizitionat telefoane mobile de fabricatie recenta, cu valoare insemnata, oferite spre vanzare prin platforme electronice. Dupa realizarea achizitiilor, plasatorii ar fi revandut bunurile", se arata intr-un comunicat transmis de Inspectoratul de Politie Judetean ( IPJ ) Arges.