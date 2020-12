Romania, inca 30 de zile in starea de alerta incepand de astazi

Hotararea privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu 14 decembrie, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 a fost adoptata vineri de Guvern si publicata in Monitorul Oficial.Hotararea de Guvern a fost adoptata conform propunerilor aprobate joi in sedinta Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU).Hotararea 58 a CNSU pastreaza restrictiile si masurile de protectie sanitara existente, la care se adauga una referitoare la organizarea si desfasurarea activitatilor operatorilor de transport pe cablu de pe partiile de schi, in conditiile care vor fi stabilite prin ordin comun al ministrilor Sanatatii si Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.Presedintele Klaus Iohannis a decretat starea de urgenta pe teritoriul Romaniei pe 16 martie, pentru 30 de zile, ulterior ea fiind prelungita, pe 14 aprilie, pentru inca 30 de zile. Din 14 mai, de cand s-a iesit din starea de urgenta, s-a instituit starea de alerta pe teritoriul Romaniei. La fiecare 30 de zile, autoritatile au prelungit, prin hotarari, starea de alerta.