Romanii expulzati din Marea Britanie, declaratii ingrijoratoare pe aeroportul Otopeni: "Trebuie sa ne apucam de furat, munca nu avem, nu avem nimica"

Declaratiile facute de acestia pe aeroportul din Otopeni sunt suprinzatoare. Acestia sunt suparati pe decizia britanicilor de a-i obliga sa paraseasca Anglia."Toti venim de la puscarie, acolo, de cand a intrat in Brexit , fuge cainii cu covrigi in coada. Toata lumea pune acasa ce prinde, baga pe imigrari, pune acasa tot!", spune Marian, citat de Digi 24. In varsta de 41 de ani, barbatul se afla si el in avionul deportatilor din Marea Britanie, conform sursei citate. Spune ca i-a fost grabita eliberarea conditionata din inchisoare de organizarea acestui zbor, pentru ca altfel ar mai fi avut de executat cel putin o jumatate de an din pedeapsa pe care a primit-o pentru furt.- Ne-au trimis inapoi in tara, trebuie sa ne apucam de furat, munca nu avem, nu avem nimica, nu avem ce sa mancam, unde sa stam, nu tre' sa ne luam de ceva? Ne impinge in infractiuni , acuza Marian.- Ati terminat pedeapsa de executat acolo?- Da. Pentru un singur furt mi-a dat trei ani de zile!- Ce faceati acolo in Anglia, daca ati fi ramas?- Ne cautam de munca, domnisoara, ce puteam sa facem. Mai am facut si mici infractiuni, de mancare am luat, din magazin, ce puteam sa facem, altceva nu.Cei 30 de romani expulzati au fost fie ridicati direct din inchisori, fie din centrele pentru migranti, in cazul celor eliberati conditionat.- Mi-au luat actele, uite, mi-au ramas toate actele acolo, la Anglia, se plange unul dintre deportati. Mi-a ramas certificatul de nastere, buletinul meu, o bratara de aur, un telefon, un ceas, nu mi-a mai dat nimic, spune barbatul.- Ce s-a intamplat, de ati ajuns in Romania fortat?- Eu stiu ce? Am furat si am picat la puscarie, ce?- Sa veniti in Romania a fost o masura corecta?- Nu a fost bine, dar daca ei asa au considerat, ce vrei, e tara lor, ei comanda.Un alt fost condamnat pe care britanicii l-au declarat persona non-grata ne-a spus ca el nu va sta in Romania, din cauza salariilor mici. Are de gand sa emigreze in Canada:- Am avut de lucru, am avut de tot, acolo. La ce am venit aici?- Ce munceati acolo?- Si la spalatorie lucram, si la..., la sortare.- De unde veniti, din inchisoare?- Da!- Pentru ce ati ajuns in inchisoare acolo?- O mica infractiune cu un polonez, atata.- Ce veti face in Romania acum?- No, ce sa facem? Ma duc pe 5-6 milioane, ma duc aicea? Acolo se face banii, vedeti ca se face banii grosi acolo, din aia se scoate Brexitu' afara!Toti pasagerii din zborul special au fost testati de autoritatile britanice inainte de a se imbarca in avion . Chiar si asa, ei vor trebui sa stea in carantina.