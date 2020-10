Romanul care a furat peste 700.000 de euro din bancomatele aruncate in aer in Belgia, prins in Oradea, intr-un lan de porumb

Barbatul a fost retinut la Oradea si urmeaza sa fie predat autoritatilor belgiene. Impreuna cu alti romani, Fanica P. e acuzat ca a detonat bancomate in sase orase din Belgia, dar si in Germania, Luxemburg, Anglia si Italia. Doar in Belgia valoarea prejudiciului este de peste 700.000 euro, potrivit bihoreanul.ro. Din banda faceau parte cel putin trei romani, doi dintre acestia - Robert Marius N. si Nicusor Catalin S. fiind arestati deja in Belgia. Fanica P. fusese dat in urmarire internationala in vara acestui an.Cei trei sunt acuzati ca, incepand din octombrie 2019, au aruncat in aer sase bancomate in localitatile Herselt, Arlon, Stabroek, Essen si Sint-Niklaas. Metoda lor era urmatoarea: introduceau dispozitive explozibile in fanta bancomatului, care apoi era detonate si astfel furau banii din cutia de valori. Hotii sunt banuiti de comiterea unor spargeri similare in Germania, Luxemburg, Anglia si Italia.Romanii au fost identifiati dupa descoperirea unui set de amprente pe firul de legatura dintre explozibil si detonator.Saptamana aceasta, Fanica P. a fost identificat in Oradea, iar dupa o urmarire ca-n filme pe strazile orasului, masina in care se afla a iesit din localitate. A fost blocata ulterior in localitatea Tulca, insa anchetatorii au stabilit ca barbatul urmarit a coborat din masina mai devreme, fiind gasit ascuns intr-un lan de porumb.Marti, barbatul a fost prezentat la Curtea de Apel Oradea cu propunere de arestare provizorie, in vederea predarii catre autoritatile belgiene, propunere care a fost admisa, fiind dispusa, insa, doar pentru 15 zile.