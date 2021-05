Noile aventuri ale clanului Camataru, cum a intrat in belea un politist de la circulatie si legatura fiului medicului Ciomu cu gruparea de interlopi

Cu ce se ocupau "sagetile" Camatarilor

Istoria Clanului Camataru

Este vorba de fapt despre sageti ale temutei grupari interlope din Bucuresti care semana teroare in urma cu ceva vreme. Printre cei vizati de mascati se afla un politist de la circulatie dar se pare ca si fiul doctorului Ciomu.Procurorii DIICOT au facut, miercuri dimineata, 26 mai, 17 perchezitii la locuintele unor persoane suspectate ca au santajat mai multi agenti economici, folosind inclusiv violenta si amenintarile, pentru a recupera anumite sume de bani.Saisprezece persoane, printre care si un agent de politie , au fost aduse la audieri zece dintre acestea au primit mandate de retinere dupa ore bune de audieri.Printre cei retinuti se afla Marian Sirbu (BOX), impreuna cu Florin Spac, fost luptator la CS Dinamo , Nicolae Strugariu (Sobi), Alexandru Stoica (Aticu), Robert Costandache, Sandu Ion (Boo), Ion Coporan, Daragiu Cristian si Cornel Dona, dar si un politist de la rutiera, Florin Catana.Membrii retelei erau bodyguarzi la diverse cazinouri din Capitala si ii ajutau pe patronii acestora sa recupereze sume de bani de la datornici. In unele cazuri era vorba despre datorii fictive. Acestia obtineau bani prin amenintari repetate, dupa modelul Camatarilor."In fapt, de la finele anului 2020 si pana in prezent a fost documentata activitatea unui grup infractional organizat ai carui membri s-ar fi specializat in savarsirea unor infractiuni de santaj, constand in recuperarea unor sume de bani de la diversi agenti economici, pana la valoarea de 500.000 euro, prin utilizarea de amenintari si violente", se arata in comunicatul DIICOT.Surse apropiate achetei au confirmat pentru Ziare.com ca printre cei saltati cu o zi in urma ar fi si Andrei Ciomu, fiul medicului Naum Ciomu, cel are a amputat, in 2004, penisul unui pacient. Acesta nu se afla pe lista celor retinuti. De fapt, conform pozelor postate pe contul de Facebook al lui Marian Sirbu, Andrei Ciomu apare alaturi de el, Florin Spac si Bebe Camataru la o masa.Conform unor surse judicare, se pare ca politistul de la Brigada Rutiera, Florin Catana, ar fi iertat un membru al clanului si nu i-a suspendat permisul de conducere atunci cand a fost cazul ajungand astfel sa fie anchetat in dosarul Camatarilor. Gruparea care a semanat teroare ani buni in Capitala era condusa de Ion Balin t, cunoscut drept Nutu Camataru, iar mana lui drepta era chiar fratele sau, Vasile Balint, zis Sile Camataru. La un moment dat erau peste 200 de membri in acest clan. Cei mai multi au ajuns la puscarie. Cand au iesit, unii si-au format propriile lor grupari care s-au ocupat, in continuare, de ce stiau mai bine: infractiuni.Insa clanul Camataru nu a fost dintotdeauna cel mai temut din Bucuresti, ci s-a ridicat dupa Revolutia din 1989. Pana atunci membrii acestuia se ocupau de furturi marunte. Apoi au inceput sa se specializeze pe infractiuni de santaj, proxenetism, inselaciune , taxa de protectie si camatarie.Sunt celebrii cei trei lei ai Camatarilor folositi pentru a santaja datornicii.Numele de Camataru provine din denumirea faptelor comise de grupare - imprumutul banilor pe termen scurt cu dobanda uriasa. La o audiere in Parlament, in anul 2004, Nutu Camataru, fost luptator in Legiunea Straina, spunea ca familia lui vine din Baragan si ca acest nume era al stramosilor lui.