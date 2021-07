Șalupa care a rupt în două un caiac în care se aflau 4 copii era condusă de un fost polițist de frontieră

Un turist care se afla împreună cu familia într-o barcă a surprins momentul și l-a filmat. Bărbatul care conducea șalupa a fugit de la fața locului, iar astăzi, 14 iulie, Poliția de Frontieră a anunțat într-o postare pe Facebook că autorul accidentului este un fost polițist de frontieră, pensionat de 3 ani."Mulți dintre noi am fost revoltați când am văzut imaginile cu un conducător de ambarcațiune care a intrat, în plin, în 4 tineri care erau cu caiacele pe Dunăre. Și, poate la fel de mulți am fost surprinși când am aflat că cel care conducea barca era FOST polițist de frontieră, pensionat de 3 ani.Acesta a declarat autorităților care investighează cazul că a fost neatent și că nu i-a observat pe tineri. Acum va suporta consecințele “neatenției” sale", arata o sursa din mediul online.Se pare că cel care a sărit în ajutorul copiilor răniți este un polițist de frontieră activ, lucrător în punctul de la Orșova."El se afla în timpul liber și, fiind în apropiere cu ambarcațiunea personală , a intervenit imediat și a scos tinerii din apă, unul dintre adolescenți având o fractură serioasă la braț. Aceștia au fost conduși în siguranta la mal, unde le-a fost acordată asistență medicală de specialitate", mai arată sursa citată.