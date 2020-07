Sarba turistilor din Eforie Nord s-a lasat cu contraventii. Patronul terasei a fost amendat cu 5.000 de lei

Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta au transmis sambata, ca politistii au identificat terasa care apare in imagini si au amendat-o."Urmare a imaginilor aparute in spatiul public cu privire la nerespectarea cadrului legislativ circumscris starii de alerta in statiunea Eforie Nord, precizam faptul ca politistii au identificat terasa in cauza si au aplicat operatorului economic o sanctiune contraventionala, in valoare de 5.000 de lei, pentru neluarea masurilor de prevenire si limitare a infectarii cu virusul Covid-19, conform Legii 55/2020", au precizat reprezentantii IPJ Constanta.Oamenii legii ii sfatuiesc pe operatorii economici sa nu incurajeze comportamentul turistilor care uita sa respecte masurile de distantare fizica."Pe aceasta cale, politistii ii sfatuiesc pe operatorii economici sa nu incurajeze comportamentul turistilor care, din dorinta de a se distra, uita sa respecte masurile de distantare fizica. Reamintim turistilor ca au datoria de a constientiza riscul la care se expun pe ei insisi, dar si pe cei din jur, prin nerespectarea masurilor de protectie sanitara si a normele de protectie impotriva raspandirii infectiilor cu noul coronavirus ", au mai afirmat reprezentantii IPJ Constanta.In imaginile filmate de o persoana care a asistat la scena se observa cum oamenii danseaza o sarba langa o terasa din Eforie Nord, de unde se aude si muzica, nu poarta masti si sunt foarte apropiatii unii de ceilalti.In urma cu cateva saptamani mai multe persoane au dansat o hora pe faleza din Mamaia De la inceputul pandemiei de coronavirus in judetul Constanta au fost confirmate aproape 800 de cazuri de Covid-19.