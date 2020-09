Sase cetateni turci incercau sa iasa ilegal din Romania ascunsi pe platforma unui tren de marfa. Trei dintre ei erau copii

Trenul de marfa circula pe relatia Romania-Germania.Cele sase persoane au fost transportate la sediul politiei de frontiera, iar cu ocazia verificarilor preliminare, politistii de frontiera au stabilit ca cele sase persoane sunt cetateni turci, adultii avand varste cuprinse intre 25 si 28 de ani, iar copii intre 1 si 4 ani.La cercetari, adultii au declarat ca intentionau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria pentru a ajunge in vestul Europei.In cauza, politistii de frontiera au intocmit acte de urmarire penala sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa de trecere ilegala a frontierei de stat, urmand ca la finalizarea cercetarilor sa fie dispuse masurile legale care se impun.Citeste si: