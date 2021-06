Un scandal intre vecini s-a terminat prost. Ce au descoperit politistii la unul dintre ei acasa

Doua perchezitii domiciliare, intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de amenintare, uz de arma fara drept si nerespectarea regimului armelor si munitiilor, au fost efectuate marti de politistii Sectiei 10 Politie Rurala Faget, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Faget, a informat IPJ Timis.In urma perchezitiilor, efectuate pe raza comunei Traian Vuia, la un barbat de 29 de ani, au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor o arma artizanala, un pistol cu gaz de calibru 50 mm, 36 de butelii cu gaz, 9 bucati de proiectil din metal invelit in silicon, 29 de bucati de proiectil din silicon cu 5 bilute metalice, 60 de bucati de proiectil din silicon cu o biluta metalica si un incarcator cilindric cu 6 orificii de incarcare, precizeaza sursa citata.Totul a iesit la iveala dupa ce un barbat suparat pe un vecin care efectua lucrari agricole pe un teren controversat a gasit o solutie mai putin obisnuita pentru a transa problema: l-a amenintat pe vecin cu o arma. Asa a intrat in vizorul politiei, care a declansat perchezitia domiciliara. Activitatile s-au desfasurat cu sprijinul politistilor Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase Timis.