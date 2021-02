Un nou scandal urias in cartierul Radu de la Afumati din Ploiesti, dupa rafuiala soldata cu noua raniti

Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, au fost identificati cei care, din primele date, si-au adresat amenintari si expresii jignitoare, politistii efectuand in continuare cercetari la fata locului.De asemenea, politistii actioneaza pentru mentinerea climatului de ordine si siguranta publica.Noua persoane au ajuns, vineri seara, la spital in urma unui scandal care a avut loc in cartierul Radu de la Afumati din municipiul Ploiesti intre doua familii care aveau probleme mai vechi.La fata locului au intervenit mai multe echipaje de politie si jandarmi , precum si luptatori din cadrul Serviciului de Actiuni Speciale Prahova.In urma administrarii materialului probator, fata de 6 barbati implicati in eveniment a fost luata masura retinerii pentru 24 de ore, urmand sa fie prezentati unitatii de parchet pentru dispunerea de masuri preventive.