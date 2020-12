Bataie intre mai multe persoane pe o strada din Craiova. Un tanar a fost injunghiat

Un scandal a avut loc in ziua de Craciun intre mai multe persoane pe o strada din Craiova, iar in urma conflictului un barbat de 26 de ani a fost agresat, fiind injunghiat in bratul drept.Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, vineri politisti din cadrul Sectiei 1 Politie Craiova au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe strada Bibescu, din Craiova, a avut loc o altercatie intre mai multe persoane."Imediat, la fata locului s-au deplasat mai multe echipaje de politie , care au identificat un tanar de 26 de ani, din Craiova, care era ranit in zona bratului drept. Cel in cauza a fost transportat cu o autospeciala de politie la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale", precizeaza comunicatul IPJ Dolj.Sursa citata mentioneaza ca din primele date obtinute de politisti a rezultat faptul ca intre barbatul de 26 de ani si membrii familiei fostei concubine ar fi izbucnit un conflict spontan, in urma caruia acesta ar fi fost ranit in zona bratului cu un obiect taietor-intepator de un tanar de 17 ani, din Craiova."Pana in prezent, nu au mai fost identificate alte persoane care sa fi suferit leziuni in urma altercatiei", a mai transmis IPJ Dolj.In cauza, politistii au deschis un dosar penal pentru comiterea infracttunii de lovire sau alte violente.CITESTE SI: