Scandal la examenul pentru trecerea in corpul ofiterilor organizat de MAI. Politistii de frontiera solicita un nou concurs

"In weekend-ul care tocmai a trecut s-a sustinut proba scrisa la concursurile pentru trecerea in corpul ofiterilor la nivelul structurilor subordonate Ministerului Afacerilor Interne. Au fost sustinute concomitent, atat in cadrul IGPR, cat si IGPF, insa gradul de ocupare a posturilor vacante scoase la concurs a fost diferit la cele doua institutii.Daca in cazul IGPR, gradul de ocupare a fost de peste 95%, la cel organizat de IGPF, gradul de ocupare a fost de sub 50%. Motivul pentru care a existat aceasta discrepanta a fost ca subiectele de examen la IGPR au avut grile cu un singur raspuns, in timp ce la IGPF au fost grile cu mai multe variante de raspuns si in acelasi timp au fost scoase/ adaugate cuvinte in plus in raspunsurile grilelor", a transmis, luni, Sindicatul Europol.Sursa citata a precizat ca, tinand cont ca toate aceste concursuri au fost aprobate de Ministerul Afacerilor Interne, iar intentia a fost de ocupare a tuturor posturilor scoase la concurs, s-a solicitat Inspectoratului General al Politiei de Frontiera sa efectueze de indata demersuri pentru organizarea unui nou concurs de trecere in corpul ofiterilor cu respectarea prevederilor art. 33, alin. 1 lit. a si c din Ordinul MAI nr. 140/2016, care specifica faptul ca grilele de apreciere/corectare "sa fie formulate clar, precis si in stricta concordanta cu tematica si bibliografia afisata" si de asemenea "sa aiba un grad de dificultate care sa permita abordarea si solutionarea acestora".Peste 18.000 de candidaturi au fost inscrise pentru cele 2.086 de locuri disponibile in intreaga tara, la toate structurile, proba scrisa avand loc in weekend.