O fata in varsta de 18 ani si prietenul ei, impuscati in cap cu un pistol cu bile, intr-un scandal petrecut la Tulcea

Agresorul, un tanar in varsta de 19 ani din Satu-Nou ar fi tras in ceilalti doi, o fata de 18 ani si un baiat, in varsta de 17 ani, "in gluma" cu un pistol de tip Air Soft, cu bile de ceramica, si le-a provocat rani la nivelul fetei si al capului."Cei doi tineri raniti au fost transportati la Spitalul Judetean, in vederea acordarii de ingrijiri medicale de specialitate. In cauza, politistii au intocmit dosar de cercetare penala sub aspectul savarsirii infractiunii de loviri sau alte violente", a anuntat purtatorul de cuvant al IPJ Tulcea, Ioana-Maria Nanu.Politistii continua cercetarile pentru stabilirea cu exactitate a tuturor circumstantelor producerii incidentului.