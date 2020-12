VIDEO Politia, decimata de pensionari in masa. Ministrul Vela anunta ca va incadra peste 2.000 de ofiteri

"In ultimii 5 ani au plecat din sistem peste 30.000 de persoane. La nivelul anului trecut s-au inregistrat peste 7.000 de plecari, printre care 6.500 au iesit la pensie. In prezent, deficitul de politisti si de cadre militare inregistrat este de peste 21% pentru categoria ofiterilor si peste 12% pentru agenti de politie , maistri militari si subofiteri", a declarat Vela, intr-o conferinta la sediul MAI.El a precizat ca, pentru reducerea deficitului, a aprobat pentru perioada urmatoare demararea procedurilor de concurs in vederea incadrarii a 2.073 de posturi de executie de ofiter, prin trecerea agentilor de politie, maistrilor militari si subofiterilor in corpul ofiterilor."De asemenea, am aprobat deblocarea a 33 de posturi de piloti, ingineri de aviatie si subofiteri in vederea incadrarii directe si prin rechemare in activitate. Dupa jumatatea lunii decembrie, vor fi incadrati in structurile operative alea MAI cei 1.729 de absolventi ai scolilor postliceale de agenti de politie si subofiteri", a mai spus Vela.Acesta a adaugat ca, ulterior ocuparii acestor posturi, vor continua si alte masuri pentru combaterea deficitului de personal, inclusiv incadrari din sursa externa.Citeste si: