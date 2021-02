VIDEO Perchezitii in Romania si in Spania pentru anihilarea unei grupari specializate in proxenetism, santaj si camata

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Politiei, la data de 2 februarie, politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei municipiului Turda, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Turda, au pus in executare 16 mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Turda, comuna Mihai Viteazu, precum si in judetele Arges, Mures, Giurgiu, Dambovita, Suceava si Dolj, la locuintele unor persoane banuite de proxenetism, santaj, camata si influentarea declaratiilor.Totodata, in baza cooperarii judiciare in materie penala, prin intermediul EUROJUST, la perchezitii au participat si ofiteri de legatura din cadrul Politiei Nationale Spaniole.Concomitent, in baza unui ordin european de ancheta , pe teritoriul Spaniei, respectiv in Madrid si Santa Cruz de Tenerife, au fost facute sase perchezitii domiciliare, la care a participat un politist din cadrul Biroului de Investigatii Criminale Turda."In urma perchezitiilor efectuate in Romania, au fost ridicate 31 de telefoane mobile, patru laptopuri, 78 de inscrisuri cu valoare probatorie, un hard extern si o tableta. In urma activitatilor desfasurate pe teritoriul spaniol, au fost ridicati 17.620 de euro, 15 telefoane mobile, noua ceasuri de lux, trei laptopuri, bijuterii si inscrisuri. De asemenea, a fost dispus sechestrul asigurator pe 2 autoturisme", se arata in comunicat.La data de 2 februarie, politistii au retinut, pentru 24 de ore, un barbat, de 48 de ani, din Turda, un barbat, de 39 de ani, din judetul Dambovita si o tanara, de 26 de ani, din judetul Mures.Alte 2 persoane, respectiv un barbat, de 32 de ani, din Turda si un tanar, de 27 de ani, din judetul Arges, se afla sub efectul unei masuri preventive privative de libertate in alte cauze.La data de 3 februarie, acestia au fost prezentati magistratilor din cadrul Judecatoriei Turda, fiind dispusa masura arestului preventiv pentru 30 de zile.