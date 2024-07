Se-ntampla in Bucuresti: Un barbat gol pusca a intrat in lacul Herastrau sa prinda o lebada

Un barbat a intrat dezbracat in lacul din Parcul Herastrau si a incercat sa prinda una dintre lebedele din tarcul amenajat pentru pasari.

"In jurul orei 10, in parcul Herastrau, a fost depistat un barbat in varsta de 36 de ani, care a intrat dezbracat complet in apa lacului, incercand sa ajunga la tarcul special amenajat pentru pasari. Intentia sa a fost de a captura una din lebedele aflate in zona respectiva", arata Politia Locala a Municipiului Bucuresti.

Politistii l-au preluat pe barbat, iar pe numele acestuia a fost deschis un dosar penal pentru ultraj contra bunelor moravuri.

"Tanarul - care la controlul medicilor de pe ambulanta nu a prezentat probleme psihice si nici nu a fost depistat ca fiind sub influenta alcoolului - a refuzat sa-si explice gestul", a precizat Politia Locala.

Barbatul este cunoscut de politisti, pentru ca a facut de mai multe ori scandal si a fost amendat, dar este pentru prima data cand pe numele lui se deschide un dosar penal, au declarat pentru News.ro oficiali din Politia Capitalei.

Acestia au precizat ca barbatul a fost vazut de bodyguarzii unei firme de paza cand intra dezbracat in lac si, pentru ca a refuzat sa iasa, au fost chemati politistii.

