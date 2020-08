Sef din Politia Capitalei: Clanurile mafiote au oameni infiltrati in politica si politie

Politistii trec de partea clanurilor

Comisarul-sef Andrei Marius afirma, intr-un interviu pentru Digi24, ca ofiterilor din serviciul condus de el le-a fost interzisa colaborarea cu procurorii DIICOT , iar aceasta sincopa ar fi dus la haosul prezent astazi pe strazi, acuza politistul, in prima iesire publica in cei 20 de ani de cariera."Intrucat am inteles sa continuam aceste activitati cu toate unitatile de parchet, din interior s-au declansat anumite presiuni, cercetari prealabile, analize de climat organizational, controale inopinate din partea conducerii, aspecte care au ingreunat activitatea. Mai mult decat atat, o treime din cadrul colectivului a parasit structura, cautand alte locuri de munca.Unele anchete au fost oprite de pe o zi pe alta", a spus Comisarul-sef Andrei Marius.Sa ne gandim daca in anii 2014-2015-2016 astfel de evenimente au mai fost, va spun ca NU au mai fost lucrurile astea. Au inceput sa apara pe fondul slabirii acestei structuri la nivel de Bucuresti si odata cu, probabil, aceasta pandemie si intoarcerea in tara a multor infractori din alte state europene", a explicat Comisar-sef Andrei Marius, seful Serviciului Grupuri Infractionale Violente.El a mai aratat ca dupa ce a fost intrerupta colaborarea cu DIICOT, anul trecut, oamenii lui nu ar fi avut voie sa lucreze in dosare ample si sa documenteze activitatea grupurilor mai mari de trei persoane, astfel ca s-au oprit investigatii in cazuri importante.Comisarul-sef spune ca s-a plans in zadar sefilor, dar ca nu a primit un raspuns in acest sens. Nu s-a intamplat nimic.Despre conflictul care a dus la moartea interlopului Emi Pian, seful de la structura anti-clanuri spune ca nu a fost o stare conflictuala latenta anterioara, a fost o situatie absolut inopinata. (...) La finalul anului trecut, la nivelul serviciului pe care il coordonez a fost primita o informare cu privire la o anumita adresa din sectorul 6, insa nu era vorba despre adresa unde s-a intamplat incidentul, ci o cu totul alta adresa".El a mai spus ca este greu de tinut pasul cu interlopii avand in vedere ca din acest serviciu fac parte 35 de oameni.In plus, apar si alte probleme, o recunoaste chiar seful din Politie: colegi de-ai lui care tradeaza tabara si ofera informatii infractorilor."Am avut, in fiecare ancheta complexa, cate un politist care a fost cercetat. Membrii lumii interlope inteleg sa savarseasca diferite infractiuni , in momentul in care sesizeaza ca sunt cercetati sau stiu ca sunt cercetati incearca sa afle diferite lucruri din cadrul anchetei, sa rezolve problema, sa stinga ancheta penala si de multe ori ajung, intr-adevar, sa solicite aceste date si informatii prin intermediul unor politisti.Nu vrem ingerinte, nu vrem presiune, vrem doar sa ne facem treaba.Anul trecut au fost ingerinte din partea conducerii. Nimeni nu ne garanteaza ca peste un an de zile nu vor fi alte situatii similare avand in vedere inclusiv iesirea mea publica", a mai spus Andrei Marius.Serviciul Grupuri Infractionale Violente - structura din Politia Capitalei care se ocupa de documentarea si destructurarea clanurilor - exista sub aceasta forma din 2013. Tot de atunci, la comanda este comisarul-sef Andrei Marius.Acum cateva zile, o scrisoare ajungea in redactiile presei centrale. "Noi, politistii din cadrul Serviciului Grupuri Infractionale dorim sa ne manifestam nemultumirea fata de numeroasele atacuri si denigrari care ne-au fost aduse in ultimul timp in presa", incepea documentul transmis.Anchetatorii se plangeau ca se incearca discreditarea serviciului din interior si din partea interlopilor"In prezent se duce o lupta pentru discreditarea si desfiintarea noastra atat din interiorul politiei cat si din partea lumii interlope care, prin intermediul relatiilor in toate sferele, incearca sa ne determine sa ne oprim din activitatea noastra.Suntem cunoscuti in lumea interlopa ca fiind structura care a cercetat si efectuat arestari in randul tuturor marilor grupari / clanuri din Bucuresti (Duduieni, Pieni, Carani, Sportivi, Stoaca, Chira, Calu, Camatari, Vancica) iar numele nostru sperie orice reprezentant al lumii interlope.Nu exita clan prezentat in ultimele zile in presa care sa nu fi fost lucrat de catre noi si fata de care sa nu se fi luat masuri consistente atat pecuniare cat si fata de membrii sai.Citeste si: