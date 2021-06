Seful Politiei Locale Targu-Jiu, care a batut un om pe strada dupa ce s-a imbatat, a fost suspendat din functie

Inspectoratul Judetean de Politie Gorj a informat, luni, 15 iunie, ca "in noaptea de 13/14 iunie, politisti din cadrul Politiei Municipiului Targu-Jiu au fost sesizati prin apelul 112, de catre un barbat de 39 de ani, din municipiul Targu-Jiu, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla pe strada General Christian Tell, a fost lovit, fara un motiv anume, de catre un barbat de 41 de ani, din municipiul Targu-Jiu.Persoana vatamata s-a deplasat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale, iar in cauza s-a intocmit dosar penal, politistii continuand cercetarile sub aspectul savarsirii infractiunii de lovire sau alte violente", potrivit Gorjonline.ro Victima ar fi fost un tanar care isi plimba cainele , iar anumite surse sustin ca politistul era in stare de ebrietate, conform sursei citate.