Mister total in privinta noii conduceri a Politiei Bacau. Patru sefi au fost schimbati dupa crima din Onesti, insa nu se stie cu cine

Joi, 4 martie, la ora 18.00, pe site-urile celor doua institutii, la sectiunea "echipa manageriala" mai erau trecute doar intervalele orare de audiente.Joi dimineata, pe site-ul IPJ Bacau inca mai figura ca sef al institutiei chestorul Vasile Oprisan, iar adjunct era comisarul sef Adrian Claudiu Tuluc.Dupa cateva ore numele celor doi politisti au fost sterse din sistem, locurile ramanand "vacante".De asemenea, pe site-ul Politiei Municipiului Onesti, joi dimineata inca era la comanda Comisarul sef Cristinel Constantin Andries, iar adjunct era comisarul-sef Iuri Meresan Dupa cateva ore pe site-ul Politiei Onesti au disparut sefii, insa nu au mai fost inlocuiti cu nimeni.Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anuntat miercuri, 3 martie, ca seful IPJ Bacau si adjunctul sau, precum si seful Politiei din Onesti si adjunctul sau vor fi inlocuiti din functie in urma luarii de ostatici de luni, soldata cu moartea a doua persoane . Bode a anuntat de asemenea sesizarea parchetului pentru neglijenta in serviciu.Luni, 1 martie, un barbat a ucis doi muncitori pe care i-a sechestrat intr-un aparatament pe care il pierduse in urma cu multi ani in instanta Desi s-a incercat o negociere cu el timp de mai multe ore, barbatul si-a pus amenintarile in practica.Seful Politiei Romane a trimis o echipa de la Bucuresti, condusa de adjunctul IGPR, pentru a vedea de ce politistii au actionat cu intarziere.