UPDATE MAI: Seful DGA, chestorul Catalin Ionita, eliberat din functie pentru ca nu mai detine avizul ORNISS

"Directorul general al Directiei Generale Anticoruptie a fost eliberat din functie, intrucat nu mai detine autorizatia de acces la informatii clasificate din partea Oficiului Registrul National al Informatiilor Secrete de Stat, necesara exercitarii functiei.In prezent, ofiterul este pus la dispozitia Ministerului Afacerilor Interne in vederea stabilirii altor atributii profesionale.Conducerea Directiei Generale Anticoruptie este asigurata, conform atributiilor din fisa postului, de catre adjunctii acestei structuri", a transmis MInisterul Afacerilor Interne.Efectul refuzului ORNISS este ca Ionita nu mai are dreptul sa conduca directia si a fost pus la dispozitie pana la lamurirea situatiei, potrivit unor surse guvernamentale, citate de G4Media. Avizul ORNISS, care da dreptul posesorului sa aiba acces la informatii clasificate, este obligatoriu pentru conducatorii structurilor din Ministerul de Interne. Directia Generala Anticoruptie are ca scop documentarea infractiunilor de coruptie din Ministerul de Interne.Conform procedurilor, Directia Generala pentru Protectie Interna din Ministerul de Interne face o verificare si transmite o propunere catre Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, autoritate care da decizia finala.In acest caz, accesul interzis la informatii secrete echivaleaza cu schimbarea din functie.Numit in ianuarie 2018 la conducerea Politiei Romane, Catalin Ionita a demisionat sase luni mai tarziu, invocand motive personale.La o zi dupa demisie, in 27 iunie, a fost chemat la DNA, unde i s-a comunicat ca este urmarit penal pentru trafic de influenta si fals in declaratii in forma continuata, fapte comise in perioada in care era seful Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Politiei Sectorului 1, dosarul fiind constituit in 2018.Conform procurorilor, in perioada 2009-2010 cand indeplinea functia de sef al Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Politiei Sectorului 1 Bucuresti, Catalin Ionita "a pretins de la suspecta Dinu Petruta (persoana indreptatita la reconstituirea dreptului de proprietate asupra unei suprafete de aproximativ 18 hectare, in localitatea Popesti-Leordeni, judetul Ilfov) cedarea cu titlu gratuit a unei suprafete de 4 hectare din suprafata respectiva, promitand in schimb ca ii va determina pe functionarii publici cu atributii in acest sens sa urgenteze finalizarea procedurii de punere in posesie".El spunea atunci ca nu isi face probleme pentru ca este nevinovat, cariera sa fiind "impecabila"."Cariera mea este impecabila si voi merge pana in panzele albe sa imi dovedesc nevinovatia. (...) Nu exista nicio abatere a mea de la lege si de la morala si voi demonstra acest lucru. Dincolo de suprinderea pe care o am, am determinarea sa clarific aceste aspecte", a mai spus fostul sef al Politiei Romane, care a mai fost audiat o data la DNA.La o zi dupa prima sa citare la DNA, in 28 iunie, chestorul Catalin Ionita revenea la conducerea Directiei Generale Anticoruptie din Ministerul Afacerilor Interne.la sfarsitul anului 2019, procurorii DNA au clasat dosarul in care Catalin Ionita a fost cercetat penal pentru trafic de influenta si fals in declaratii.In 28 ianuarie 2019, Press One relata ca Ionita a plagiat intreaga sa teza de doctorat, de la prima pana la ultima pagina, la o luna dupa ce News.ro a scris ca o parte dintr-un capitol al lucrarii de doctorat a lui Catalin Ionita, intitulata "Criminogeneza infractiunilor cibernetice" si sustinuta in 2012, este identica unui fragment dintr-un articol cu titlul "Probleme juridice privind continuturile negative din Internet" aparut in 2003 intr-o publicatie juridica.Ionita a declarat la acel moment pentru News.ro ca sustine in continuare ca a facut totul cu buna credinta si ca a urmat recomandarile facute de coordonatorul lucrarii lui.Coordonatoarea tezei de doctorat, profesor universitar Stefania Georgeta Ungureanu, a fost condamnata pe fond la inchisoare cu suspendare, pentru ca a inselat Academia de Politie, precum si noua doctoranzi ai acestei institutii.Catalin Ionita a tinut sa precizeze ca a facut lucrarea dintr-o convingere personala, nu pentru titlu, si ca nu a urmarit sa beneficieze de bani. "Oricum, suma pe care o primesc pentru titlul de doctor nu cred ca va acoperi vreodata munca si absenta mea din familie", a spus Catalin Ionita.La sfarsitul lui ianuarie 2019, Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) a fost sesizat in legatura cu lucrarea sa de doctorat.Catalin Ionita conducea Directia Generala Anticoruptie a MAI din 2016. Pana atunci a fost director al Directiei de Investigatii Economice din IGPR, director adjunct al Directiei de Investigare a Fraudelor, Sef serviciu Serviciul de combatere a coruptiei si a infractiunilor comise in sfera institutiilor bugetare din cadrul Directiei de Investigare a Fraudelor si sef serviciu al Serviciului de Investigarea Fraudelor din cadrul Politiei Sector 1.Citeste si: