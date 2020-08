Seful Politiei Capitalei a ajuns la resedinta clanului Duduianu, unde are loc priveghiul interlopului Mototolea: Au fost aplicate peste 100 de sanctiuni contraventionale

"Asa cum s-a observat, si aseara au fost masuri dispuse cu privire la acest eveniment . Ce e drept, spre seara, lucrurile au luat o alta intorsatura. Aici vorbim de un eveniment intr-un spatiu privat, vorbim de grupuri mici de persoane care au venit catre acest eveniment.Au fost aplicate peste 100 de sanctiuni contraventionale, urmeaza si se desfasoara inca activitatea de identificare a tuturor participantilor in vederea sanctionarii pentru nerespectarea masurilor ce tin de raspandirea COVID", a declarat seful Politiei pentru Antena 3.Bogdan Berechet este de parere ca situatia a fost tinuta sub control pana in acest moment si asigura populatia ca, prin numarul mare de agenti aflati la fata locului, se va asigura linistea si paza populatiei."Un numar suficient () si daca este nevoie numarul va fi marit si aici vorbim de partenerii si colegii nostri jandarmi , de Politia locala, incat sa putem face fata oricarui eveniment".In varsta de 39 de ani, Emi Pian a fost omorat in dimineata zilei de 4 august, atunci cand un tanar in varsta de 27 de ani, membru al unui clan rival, l-a injunghiat cu un cutit, dupa un joc de barbut.