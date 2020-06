Seful Politiei Miercurea Ciuc, demis din functie dupa ce a participat la o petrecere in timpul starii de urgenta

>, < > si < >".



"Drept urmare, sefului Politiei Municipiului Miercurea-Ciuc i s-a aplicat sanctiunea disciplinara de < >, iar fata de ceilalti doi politisti a fost dispusa masura sanctionarii disciplinare cu < > respectiv < >. Totodata, politistii care au intervenit la apelul efectuat prin S.N.U.A.U. 112 au fost sanctionati disciplinar cu < >", a mai transmis institutia.



Atat cei trei politisti cat si alti 5 participanti la petrecere au fost sanctionati contraventional pentru ca au incalcat prevederile ordonantelor militare valabile in perioada stprii de alerta.



Politia Harghita a transmis, vineri seara, precizari cu privire la o petrecere organizata in timpul interdictiilor impuse prin ordonanta militara in municipiul Miercurea Ciuc, la care ar fi participat si Seful Politiei Municipiului Miercurea-Ciuc, comisarul sef Ghenci Nicolae, impreuna cu mai multi politisti."La data de 07 iunie 2020, Inspectoratul de Politie Judetean Harghita a fost sesizat de o persoana din municipiul resedinta despre faptul ca, in seara zilei de 02 mai a.c., mai multe persoane, printre care Seful Politiei Municipiului Miercurea Ciuc si alti doi politisti, ar fi participat la o petrecere organizata intr-un cort amplasat in apropierea imobilului in care acestia locuiesc. In urma verificarilor privind cele mentionate in sesizare, s-a constatat ca exista date si indicii rezonabile cu privire la incalcarea anumitor prevederi ale legislatiei in vigoare, precum si ale unor norme interne ", a transmis IPJ Harghita.Sursa citata mentioneaza ca "au fost identificate fapte ce intrunesc elementele constitutive ale abaterilor disciplinare <