Seful Politiei Mures, prins de radar cu peste 100 km/h in localitate. Inspectorul n-a oprit la semnalele agentilor, nu recunoaste abaterea, iar dosarul este de negasit

Incidentul s-a produs in 20 iunie 2020, intr-o localitate din Mures

Informatia a fost publicata de Libertatea.ro . Seful IPJ Mures a recunoscut ca autoturismul ii apartine, insa sustine ca el nu a comis nicio abatere.Potrivit sursei citate, La Politia Mures nu a ajuns niciun dosar pe numele sefului lor,desi de la eveniment au trecut mai bine de doua luni. Reprezentantii IPJ Mures au declarat ca nu au fost anuntati de politistii de la Rutiera cu privire la un astfel de eveniment si ca fac verificari.In momentul in care a realizat ca are de-a face cu seful IPJ Mures, unul dintre politistii din masina, a inceput sa filmeze aparatul radar cu telefonul si sa comenteze imaginile. Potrivit acestuia, Biltag circula cu peste 100 de kilometri in localitate si nici nu ar fi oprit la semnalele politistilor de la Rutiera."Ala din fata face dreapta, al nostru intra in depasire la domnul Biltag, ii da 103-105 km/h, colegul ii da semnal de oprire si nu se opreste, uite, uite, semnalizeaza dreapta. Ne intoarcem dupa el si nu opreste la semafor, merge mai departe. Semnal facut regulamentar, cu luminile, el e, dupa care isi continua deplasarea si nu opreste la semnal. Frumos!", se aude pe inregistrare politistul din masina de la Rutiera.Seful IPJ Mures a declarat pentru Libertatea ca numerele de inmatriculare din filmare sunt ale masinii sale, dar sustine ca nu a incalcat nicio regula in trafic "Daca o masina nu opreste, politistul trebuie sa o dea in consemn la celelalte echipaje, deci se pot verifica toate aceste aspecte. Nu spun ca nu este posibil sa incalci o norma rutiera la regimul vitezei, dar eu, Biltag Dumitru, sa nu opresc la semnalul agentilor de politie este exclus, asa ceva nu este posibil. Va asigur ca sunt un om serios si e urat cand cineva arunca cu noroi", a declarat Dumitru Biltag pentru Libertatea Seful Politiei Mures sustine ca cineva incearca sa-l denigreze si stie cine este aceasta persoana. Biltag da vina pe un angajat de la Rutiera care ar fi fost sanctionat tocmai pentru o problema cu permisul de conducere."Este un coleg nemultumit de la Serviciul Rutier, in cazul dansului s-a constatat in trafic ca a condus autoturismul personal cu permisul expirat de doi ani de zile, desi face parte dintr-o structura de Politie Rutiera, ceva probleme cu asigurare, ceva de genul acesta. Colegul a fost depistat in trafic cu aceste nereguli, am luat si masuri disciplinare impotriva dansului pentru ca nu am acceptat ca un politist din cadrul IPJ Mures cu atributii chiar pe Rutiera sa incalce asemenea norme", a mai spus ofiterul.