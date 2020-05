Seful Politiei nu va mai fi numit de premier, ci direct de ministrul de Interne

Ziare.

Camera Deputatilor a respins propunerea legislativa pe 27 noiembrie 2019, iar Senatul a adoptat-o, marti, cu 91 de voturi "pentru" si 43 "impotriva".Potrivit legii in vigoare , "Inspectoratul General al Politiei Romane este condus de un inspector general, cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului Afacerilor interne, dupa consultarea Corpului National al Politistilor".Prin modificarea art. 8 de catre Senat, actul normativ prevede ca "Inspectoratul General al Politiei Romane este condus de un inspector general, numit de ministrul Afacerilor Interne".Propunerea legislativa mai stabileste ca, "in cazul instituirii starii de urgenta ori al unor situatii exceptionale in care este afectata grav ordinea publica, coordonarea aplicarii masurilor dispuse prin decret revine IGPR", iar in stare de urgenta "Politia Locala, in totalitate sau numai in anumite unitati administrativ-teritoriale, isi va desfasura activitatea in subordinea IGPR".Sedinta de plen de marti s-a desfasurat cu o prezenta restransa in sala, majoritatea senatorilor lucrand de la distanta. Votul a fost dat telefonic, la fel ca in sedintele de plen din saptamanile trecute.