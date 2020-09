VIDEO Seful Politiei Romane, Liviu Vasilescu, si-a anuntat demisia: "Am constatat un atac mediatic concertat". Chestorul a fost implicat in scandalul negocierilor cu clanul Duduianu

Vasilescu a fost implicat in scandalul negocierilor cu interlopii, el fiind unul dintre capii politiei care au discutat noaptea cu membrii clanului Duduianu."Atat ca ofiter de executie, cat si ca manager, mi-am facut datoria cu onoare si buna credinta, integritate profesionala, fiind principiul care m-a ghidat in intreaga cariera. In ultimul timp, am constatat un atac mediatic concentrat asupra Politiei Romane si MAI, intr-o perioada in care tara are nevoie de liniste si conjugarea tuturor eforturilor pentru protejarea cetatenilor.In permanenta mi-am asumat responsabilitatea deciziilor. Si totdeauna mi-au placut si surprizele. In acelasi cadru, va rog sa-mi permiteti ca de astazi sa ma retrag din functia de inspector general al Politiei Romane, sa raman ofiter de politie si sa indeplinesc sarcinile care imi vor fi incredintate", a spus chestorul Vasilescu.