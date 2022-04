Seful Politiei: Vom declansa o operatiune nationala pentru prinderea urmaritilor

Noul sef al Politiei Romane, Petru Toba, a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca institutia pe care o conduce va incepe o operatiune la nivelul intregii tari pentru prinderea celor urmariti general.

"Politia Romana prinde 15-20 urmariti zilnic, dar se introduc tot cam aceeasi cifra de urmariti, in baza mandatelor, in fiecare zi. 93% din totalul persoanelor prinse sunt incarcerate, e un indicator de performanta buna pentru Politia Romana. Am dispus intensificarea masurilor pentru prinderea tuturor urmaritilor, pentru intensificarea schimburilor de mesaje operative cu politiile din alte state si vom declansa o operatiune la nivel national pentru prinderea acestor urmariti", a spus Toba.

"Ca urmare a intrarii in functiune a Codului de Procedura Penala vom fi si mai eficienti, cu introducerea acelor bratari, se va aduce o eficienta crescuta pentru prinderea persoanelor urmarite", a adaugat seful Politiei.

Cati urmariti sunt prinsi

"1.125 din cei aproximativ 5.000 de urmariti aflati in urmarire sunt prinsi, avem certitudinea ca sunt prinsi, ca urmare a comunicarilor efectuate de politiile din alte state si sunt in desfasurare proceduri pentru extradarea, preluarea acestora.

Avem 340 de persoane localizate in strainatate si se desfasoara actiuni pentru prinderea si incarcerarea lor de politiile altor state. Tot Politia Romana desfasoara actiuni fata de cei 114 urmariti internationali de catre alte state despre care exista informatii ca s-ar putea afla pe teritoriul romanesc. Situatia pe urmariti e intr-o dinamica permanenta", a mai precizat Petru Toba.

Noul premier, Victor Ponta, i-a cerut ministrului de Interne, Ioan Rus, un raport despre situatia urmaritilor general din Romania, dupa ce presa a scris ca fratii Camataru s-ar fi sustras urmaririi penale.

