Senatul a respins proiectele conform carora toate actiunile politistilor care au legatura cu indeplinirea obligatiilor de serviciu sunt considerate legale

Cele doua proiecte, initiate de parlamentarii PSD Niculae Badalau si Florin Iordache modificau, in acest sens, Statutul politistului, respectiv Legea privind organizarea si functionarea Politiei Romane."Sunt prezumate a fi realizate in mod legal toate activitatile si atributiile unui politist in legatura cu exercitiul drepturilor sau indeplinirea obligatiilor de serviciu prevazute la alin. (1), precum si actele prin care acestea sunt constatate. Dovada contrara poate fi realizata doar prin administrarea probelor prevazute de lege", prevedeau cele doua proiecte.Proiectul de modificare a Statutului politistului mai prevedea, in plus, ca "politistul este functionar public cu statut special, investit cu exercitiul autoritatii publice, care poarta, de regula, armament si uniforma, si exercita atributii stabilite in competenta Politiei Romane sau a celorlalte structuri demilitarizate ale Ministerului Afacerilor Interne, denumit in continuare MAI.Statutul special este conferit de natura si conditiile speciale de indeplinire a atributiilor de serviciu, de riscurile misiunilor indeplinite, care pot afecta viata si integritatea fizica si psihica a politistului, siguranta sa si a familiei sale, de obligatiile, indatoririle, restrangerea exercitiului unor drepturi fundamentale si incompatibilitatile specifice".Pe perioada delegarii, politistul isi pastreaza functia si drepturile banesti corespunzatoare acesteia, avand dreptul la plata sporurilor/compensatiilor/indemnizatiilor corespunzator noului loc de munca, sarcinilor incredintate, timpului de munca precum si cheltuielilor de transport , cazare, indemnizatie de delegare, in conditiile legii.Politistul pus la dispozitie beneficiaza de drepturile banesti prevazute de legislatia privind salarizarea politistilor, indemnizatie de chirie sau/si transport, precum si de celelalte drepturi prevazute in legislatia aplicabila politistilor.Politistul numit in prima functie sau mutat in interesul serviciului intr-o alta localitate decat cea in care isi are domiciliul si care nu detine locuinta proprietate personala in acea localitate, nici el si nici sotia/sotul acestuia, in situatia in care nu i se poate asigura spatiu de locuit corespunzator, are dreptul la o compensatie pentru chirie de pana la 50% din salariul de baza, mai prevedea proiectul respins.Senatul este prima camera sesizata, Camera Deputatilor este for decizional.