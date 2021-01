Sentinta rarisima data de judecatorii romani: "Sven Hassel" din Teleorman, condamnat pentru incitare la ura si fascism pe Facebook

Sentinta definitiva

Faptele pentru care era judecat sunt din aprilie-mai 2015, in perioada in care era in clasa a XI-a la un liceu din Alexandria. Luca Florentina D. a recunoscut faptele retinute in sarcina sa. El a declarat ca este un fan al lui Adolf Hitler, si a tot ce inseamna fascism, si ca este nascut in aceeasi zi cu dictatorul nazist- 20 aprilie.Barbatul a mai explicat ca postarile care incita la ura si discriminare le-a facut pe fondul unei depresii de care sufera dupa ce s-a despartit de iubita sa.Practic, Curtea de Apel, Bucuresti l-a condamnat luni, 18 ianuarie, pe Luca Florentina D., la 1 an si 4 luni de inchisoare cu amanarea aplicarii pedepsei pentru incitare la ura si pentru confectionarea, punerea in circulatie sau detinerea in vederea punerii in circulatie de simboluri fasciste, rasiste ori xenofobe.Initial, instanta de fond, Judecatoria Alexandria il condamnase pe acesta la 4 ani cu executare. Era pedeapsa maxima pentru astfel de infractiuni , dar tanarul a contestat decizia la Curtea de Apel Bucuresti, iar instanta i-a redus pedeapsa si a decis amanarea executarii. Sentinta defintiva, pe portalul instantelor. Potrivit procurorilor care au instrumentat dosarul, Luca Florentina D. era utilizatorului contului "Sven Hassel" in reteaua de socializare Facebook unde a postat mai multe fotografii de promovare publica a unor insemne/simboluri fasciste/naziste, instigand, totodata, la ura rasiala impotriva minoritatii de etnie rroma.De asemenea, in luna aprilie 2015, el ar fi postat pe aceeasi retea de socializare, mai multe fotografii in care aparea imbracat in haine tipic militare, avand un pistol in mana, precum si o scurta filmare video, in care se vede o mana si un pistol cu aceleasi caracteristici, cu care executa 3-4 focuri, iar mesajele sunt de amenintare la adresa unei persoane de sex feminin, la adresa careia foloseste expresii triviale.Exista si fotografii insotite de mesaje precum: "Paste fericit tuturor romanilor! Multa m*** t***!!! " sau " Moartea c***!!! " ( facand referire la persoanele de etnie rroma- nota procurorilor), dar si " moartea t***, moartea c***!!! ".Potrivit rechizitoriului, una dintre fotografiile postate de acesta in spatiul public reprezinta o persoana de sex feminin, asupra careia este indreptata o arma militara, pe fundal este svastica, simbol al fascismului, iar mesajul este " femeia este cel mai jegos, pervers si tradator animal! Majoritatea ar trebui impuscate!! ".Procurorii au acuzat ca trebuie observat ca toate mesajele postate pe pagina de socializare incita la ura sau discriminare impotriva unei categorii de persoane.O mare parte din fotografiile postate de acesta in spatiul public reprezinta medicamente antidepresive, pe ale caror cutii era desenata svastica, simbol cu caracter fascist, medicamente pe care acesta le lua in mod frecvent, fiind diagnosticat cu "tulburare depresiva majora" si era luat in evidentele Spitalului de Psihiatrie Poroschia, explicau anchetatorii.Cum s-a sesizat politiaDeoarece in cursul lunii mai 2015, el afirmase in fata unor colegi ca detine un pistol si munitie, iar in una din postarile pe reteaua de socializare distribuise un mesaj de amenintare la adresa fostei sale iubite, organele de politie au luat masuri de identificare a locatiilor in care se poate gasi acesta si s-a solicitat Judecatoriei Alexandria emiterea unor mandate de perchezitie domiciliara. Astfel a fost identificat tanarul.Cu ocazia audierii, barbatul a recunoscut faptele retinute in sarcina sa, declarand ca este un fan al lui Hitler, si a tot ce inseamna fascism, ca este nascut in aceeasi zi cu acest personaj, este idolul sau, iar postarile care incita la ura si discriminare le-a facut pe fondul unei depresii de care sufera dupa ce s-a despartit de iubita sa.In dosar a fost facuta si o expertiza medico-legala psihiatrica. Potrivit specialistilor, barbatul a avut capacitatea psihica de apreciere critica a continutului si consecintelor social negative ale faptelor pentru care a fost cercetat si fata de care discernamantul a fost scazut si comisia a recomandat masura obligarii la tratament medical.Luca Florentin D. trebuie sa respecte mai multe masuri de supraveghere timp de doi ani:a) sa se prezinte la Serviciul de Probatiune Bucuresti, la datele fixate de acesta;b) sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa;c) sa anunte, in prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile, precum si intoarcerea;d) sa comunice schimbarea locului de munca;e) sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta.Instanta a mai impus barbatului urmatoarele obligatii:- Sa frecventeze un program de reintegrare sociala derulat de catre serviciul de probatiune sau organizat in colaborare cu institutii din comunitate;- Sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte nicio categorie de arme Judecatorii au atras atentia ca in cazul in care nu sunt respectate obligatiile, amanarea executarii pedepsei poate fi revocata, iar sentinta sa fie executata in penitenciar Magistratul de la Judecatoria Alexandria, care il condamnase la o sentinta de 4 ani cu executare, motiva de ce a dat acesta pedeapsa."Din punct de vedere stiintific, atitudinea inculpatului consta in fantasme si comportamente marcate si persistente, implicand cautarea si obtinerea unei anumite satisfactii prin activitati care provoaca suferinta fizica sau psihica altcuiva: umilire sau chiar violenta fizica.Orice incercare de eliberare sau exprimare a propriei individualitati este tratata intr-o maniera rece, dura, iar persoana este umilita si injosita in mod intentionat.Suferinta semenilor il face pe inculpat sa se simta multumit, extrem de important si valorizat. Acest tip de comportament are la baza dorinta de a domina partenerii, fara a exista intentia de a obtine beneficii materiale. In situatia in care partea se opune sau incearca sa riposteze, comportamentul violent al inculpatului este exacerbat," explica judecatirul.Instanta mai arata ca personalitatea inculpatului se orienteaza spre persoanele pe care le considera slabe sau inferioare si are ca obiectiv umilirea sau insultarea celorlalti in public."Suferinta semenilor ii provoaca placere si satisfactie, prin trairea sentimentului de putere si control asupra celorlalti. Inculpatul care are intotdeauna reflectarea actiunilor sale se manifesta prin lipsa empatiei, milei, respectului si savoarea incalcarii normelor sau conduitelor morale.Din punct de vedere interpersonale, inculpatul este o personalitate dura, rece, ostila, care considera celelalte persoane a fi inferiori lui, iar lipsa de respect fata de conventiile sociale, aroganta si sentimentul exagerat al propriei valori, limiteaza relatiile sociale si conduc la relatii conflictuale cu legea," motiveaza Judecatoria Alexandria.Instanta a constata ca Luca Florentina D. are responsabilitatea faptelor sale, "iar acest lucru va duce la aplicarea unei pedepse egala cu maximul special al fiecarei infractiuni, intrucat numai o perioada de detentie ar putea avea ca rezultat indreptarea comportamentului acestuia si respectarea dreptului la integritate corporala al apropiatilor acestuia."