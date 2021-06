Sex pe plaja in vazul tuturor. Doi polonezi sunt cercetati penal dupa ce au intretinut raporturi intime pe o plaja din Constanta

Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean ( IPJ ) Constanta, in jurul orei 15.00, politistii Sectiei 3 au fost sesizati, prin apel 112, de catre un barbat, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla pe o plaja din municipiul Constanta, un barbat si o femeie, in timp ce se aflau in vecinatatea luciului de apa, ar fi exercitat reciproc miscari aferente unui act sexual, provocand indignarea persoanelor prezente pe plaja."Deplasati la fata locului, politistii au identificat cele 2 persoane, fiind vorba despre o femeie, de 28 de ani, si un barbat, de 33 de ani, cetateni polonezi, acestia fiind condusi la sediul Sectiei in vederea stabilirii situatiei de fapt", se mai spune intr-un comunicat de presa transmis de IPJ Constanta, marti seara.In cauza a fost intocmit un dosar de cercetare penala sub aspectul savarsirii infractiunii de ultraj contra bunelor moravuri.