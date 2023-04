Si-a gasit tableta furata cu ajutorul unei aplicatii. De ce Politia nu poate folosi informatia

Un craiovean si-a gasit tableta furata din locuinta cu ajutorul unei aplicatii instalate pe laptop, reusind chiar sa identifice locul de unde dispozitivul fusese conectat ulterior, insa politistii nu pot folosi aceasta proba la dosar, intrucat informatia nu a fost obtinuta cu mijloace omologate.

Silviu Condoiu a povestit ca locuinta sa a fost sparta de hoti duminica seara, iar singurul obiect furat a fost o tableta.

"Nu au luat nimic, in afara de tableta, poate pentru ca era rosie. Cred ca au cautat bani, dar nu au gasit si au luat doar acea tableta", a spus Silviu Condoiu.

Craioveanul a reusit sa dea de urma hotilor cu ajutorul unei aplicatii pe care o avea instalata pe un laptop.

"Am activat aplicatia pe laptop, i-am dat cautare dispozitiv lipsa si am asteptat, pentru ca acest dispozitiv devine vizibil atunci cand este conectat la internet sau wi-fi. Dupa o ora, dispozitivul fusese conectat, am primit imediat notificare, mail si chiar si localizare pe harta. Se afla la o adresa din Craiova", a mai spus Silviu Condoiu.

Barbatul a mers cu aceasta dovada la Politie, unde i s-a spus insa ca proba nu poate fi folosita la dosar, intrucat informatia nu a fost obtinuta cu ajutorul unor instrumente oficiale. Pana in prezent, oamenii legii nu i-au identificat pe hoti, cercetarile fiind in desfasurare.

"Partea vatamata a depus la dosar un document care atesta existenta unei zone din care emite dispozitivul respectiv, insa acest document nu are valoare in instanta. Nu a fost obtinut cu ajutorul unor mijloace omologate.

Perchezitia domiciliara se face in baza unui mandat emis de catre judecator la solicitarea procurorului dupa inceperea urmarii penale", a spus Alin Apostol, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj.

Barbatul a demonstrat ca daca aplicatia respectiva este instalata pe dispozitive electronice, acestea pot fi localizate in cazul in care sunt furate, putand fi identificata chiar adresa exacta de unde acestea au fost conectate. Aplicatia poate fi instalata pe laptop, smartphone sau tableta.

"Nu ma surpinde reactia autoritatilor, dar eu am gasit ipad-ul dupa o ora. Cred ca se puteau gasi in acest fel si victimele accidentului aviatic din munti, pentru ca am inteles ca si ei aveau telefoane performante, tehnologia le permitea", a declarat Silviu Condoiu.