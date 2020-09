Sibiu: Dosar penal pentru tentativa de frauda la vot, dupa gasirea unui buletin de vot stampilat pe podeaua sectiei

"La ora 11:45, BEJ a sesizat faptul ca la sectia de votare nr. 3 din municipiul Sibiu a fost gasit un buletin de vot stampilat. In temeiul sesizarii, echipa operativa s-a deplasat la fata locului si a demarat cercetari, in cauza fiind intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de tentativa la frauda la vot (art. 32 raportat la 387 Cod penal)", se precizeaza in comunicatul IPJ Sibiu.Intr-o sectie de votare din orasul Talmaciu, procesul de votare a fost intrerupt dupa ce presedintele sectiei a vazut ca un alegator a incercat sa introduca in urna doua buletine de vot."In ceea ce priveste situatia din cadrul Sectiei de votare nr. 213 (Talmaciu), in jurul orei 12:20, presedintele Sectiei de votare a observat faptul ca un cetatean a incercat sa introduca in urna doua buletine de vot. Procesul electoral a fost intrerupt. La scurt timp dupa reluarea procesului de vot, acest eveniment s-a intamplat din nou fiind de aceasta data urmat de gasirea unui buletin stampilat pe podeaua sectiei de vot. In urma verificarii efectuate de presedintele BEC, cele trei buletine au fost anulate si s-a reluat procesul electoral", a mai comunicat IPJ Sibiu.Potrivit sursei citate, alte doua buletine de vot stampilate au fost gasite si anulate la sectii din municipiile Sibiu si Medias."La sectiile de votare nr. 83 (municipiul Sibiu) si 116 (municipiul Medias) s-a gasit cate un buletin de vot stampilat, precizam faptul ca acestea au fost anulate (nu au fost introduse in urna)", a precizat IPJ Sibiu.