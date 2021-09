Sicrie în valoare de aproximativ 200.000 lei, descoperite de polițiștii de Frontieră în Portul Constanța VIDEO

În data de 03.09.2021, polițiștii de frontieră s-au sesizat din oficiu şi au efectuat control fizic, în cooperare cu lucrători vamali, asupra unui container sosit în Portul Constanta Sud Agigea din China, ce avea ca destinatar o societate comercială de pe raza judetului Satu Mare, administrată de un cetățean italian.Astfel, au fost descoperite, în plus față de cele declarate, 220 sicrie demontate, introduse in țară prin folosirea de acte nereale.Bunurile, în valoare de peste 200.000 lei, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor de către lucrătorii vamali, iar poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de folosirea de acte nereale la autoritatea vamală.