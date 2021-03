Presedintele in acte al SNAP, fost politist cu dosar penal, recunoaste ca nu el ia, de fapt, deciziile. Sindicatul are aproape 7.000 de membri in toate structurile politiei

SNAP are, la nivel national, aproape 7.000 de membri in toate structurile politiei. Presedinte fondator este Iulian Surugiul, fost politist cu dosar penal pentru evaziune fiscala, potrivit Digi 24 Astfel, deciziile le-ar fi luat un agent, acum arestat preventiv dupa ce impreuna cu mai multi subalterni a agresat doi tineri. Viorel Seicaru, unul dintre cei sapte politisti ai Sectiei 16 din Capitala cercetati in dosarul de tortura, este vicepresedinte al Sindicatului National al Agentilor de Politie (SNAP). Seful sau, dupa ce a aflat de problemele acestuia, ii neaga total reprezentativitatea."Din punctul meu de vedere, mai ales ca sunt fondatorul acelui sindicat , nu pot sa imi explic. Dar asa ceva nu poate sa existe la noi in Romania, in absolut nicio tara din lume. Din pacate, sunt niste copii sau oameni maturi, chiar ca cel in cauza e un om matur, care atunci cand ajunge intr-o functie sindicala, daca se crede ca el poate sa faca orice se insala armanic", a declarat pentru Digi 24 Iulian Surugiu, presedintele fondator al SNAP.Iulian Surugiu se dezice de intreg sindicatul in momentul in care este chestionat cu privire la vicepresedintele organizatiei, agentul Viorel Seicaru, arestat preventiv pentru lipsire de libertate si tortura."Sunt doar presedinte fondator al acestui sindicat din 2017, conform actelor ce stau acolo Eu sunt doar presedinte fondator si in niciun caz seful lui Seicaru", a declarat Iulian Surugiu la Digi 24.Intrebat daca in aceasta calitate, de sindicalist, este coleg cu Viorel Seicaru, Iulian Surugiu a negat si a repetat ca el este doar presedinte fondator al SNAP.Insa Iulian Surugiu are si el probleme penale: este inculpat intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani cu prejudiciu calculat la doua milioane de euro.Omul care conduce acum, in acte, organizatia sindicala, Adrian Diugu, sustine ca, de fapt, el nu are nicio implicare in treburile organizatiei."Acum, SNAP-ul este condus de domnul Surugiu, care se dezice de aceasta organizatie. Se dezice, din cauza evenimentelor petrecute in urma scandalului cu politistii care i-au torturat pe cetateni", a declarat la Digi 24 Adrian Diugu, cel care, oficial, figureaza ca presedinte al SNAP.Legea ii interzice, de altfel, lui Iulian Surugiu sa fie membru in sindicat, pentru ca e pensionar. Dar cu toate acestea, el este cel care reprezinta intersele membrilor in discutiile cu factorii de decizie. Digi24 a intrat in posesia unei invitatii adresate lui Iulian Surugiu in calitate de sef al acestei organizatii. El era chemat la prima discutie cu noul ministru de interne Iulian Surugiu este considerat a fi cel mai bogat sindicalist: in 2016, ar fi avut in conturi peste 500.000 de euro.