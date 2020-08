Sindicat din Politie: "In viziunea ministrului Vela politistii nu sunt expusi riscului in lupta cu COVID-19"

"In viziunea ministrului Vela politistii nu sunt expusi riscului in lupta cu covidul si pe cale de consecinta nu trebuie sa primeasca vreun spor. Gresit domnule ministru, gresit! Virusul perfid da tarcoale, acum, Politiei Municipiului Roman din IPJ Neamt si probabil isi va atinge scopul", au anuntat sindicalistii.Potrivit acestora, o femeie a sesizat la 112 ca sotul ei incearca sa se sinucida."In zona raului Moldova, politistii directionati acolo il gasesc pe sotul apelantei, poarta discutii intense cu el si pentru ca era agitat si violent politistii l-au incatusat. A fost transportat la Sectia Psihiatrie a Spitalului Municipal de Urgenta Roman cu o ambulanta in care era si unul dintre jandarmi. Toate bune si frumoase pana astazi, cand s-a aflat ca cel care voia sa isi puna capat zilelor este infectat cu noul coronavirus. De vreo ancheta DSP nici vorba. Sa dea Bunul Dumnezeu ca politistii si jandarmii sa nu fie infectati. Sefii au stabilit ca politistii nu trebuie sa fie izolati si se pot prezenta la serviciu!!! ", au mai prcizat sindicalisii.In urma cu cateva zile, acestia relatau o alta intamplare din judetul Neamt, nici atunci politistii nu au fost izolati la domiciliu.