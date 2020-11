Sindicatul Europol ironizeaza programul impus politistilor de sefii IPJ Harghita: "Rugam hotii sa nu fure dupa ora 18:00!"

"Rugam hotii sa nu fure dupa ora 18:00. Acesta este mesajul ferm al sefilor din IPJ Harghita care i-au anuntat pe subalterni ca de azi vor munci cate 12 ore, de luni pana sambata, intre 06:00 - 18:00. Daca totusi infractorii vor fi nesimtiti si nu vor intelege ca trebuie sa opereze exclusiv in intervalul orar de mai sus si vor fi sesizate spargeri, talharii, violuri s.a.m.d., politistii vor fi chemati de acasa sa intervina.Acest model de, nu numai ca isi bat joc de politistii care dupa 12 ore vor trebui sa doarma imbracati in uniforma pentru ca atunci cand le suna telefonul sa ajunga cat mai repede la caz, dar demonstreaza ca siguranta cetateanului este un deziderat de fatada", afirma sindicalistii din Politie, prezentand un schimb de mesaje pe acest subiect.Ei precizeaza ca nu stiu care sunt interesele din spatele acestei decizii sau cine nu vrea politisti in serviciu dupa ora 18:00 si in weekend, insa se declara convinsi ca "va fi mare fericire in randul celor care taie ilegal padurea si exploateaza materialul lemnos in mod fraudulos, principala indeletnicire din zona"."Am sesizat si conducerea Politiei Romane sa vedem daca agreeaza astfel de decizii care pun in pericol cetatenii din mun. Toplita si incurajeaza infractorii sa exploateze lipsa politistilor din teren", afirma sindicalistii.