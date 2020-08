Sindicatul politistilor europeni, despre soferita care a lovit intentionat un agent de circulatie care o urmarea: "A incercat sa-l omoare"

"A incercat sa-l omoare pe politistul care o urmarea! Tupeu fara margini al unei femei de 32 ani care se afla la volanul unui autoturism pe care il conducea pe strazile din Buzau. Dupa ce un politist rutier pe motocicleta a efectuat semnalul regulamentar de oprire, femeia a incercat sa scape lovindu-i motocicleta care a fost proiectata intr-un taxi care circula de pe sensul opus," sustine Europol, intr-o postare pe Facebook Potrivit politistilor, se poate observa cum femeia pierde pentru scurt timp controlul volanului dar redreseaza autorurismul si se deplaseaza in viteza crezand ca a scapat dupa ce vede motocicleta in flacari."Adrian nu se pierde cu firea, indeparteaza curiosii din jurul focului si isi anunta colegii despre caracteristicile autoturismului. La scurt timp dupa mobilizarea echipajelor din teren, femeia este identificata intr-o benzinarie, unde probabil se ascundea. Aceasta a fost retinuta si este acuzata in acest moment de savarsirea infractiunii de "tentativa de omor " si "parasirea locului accidentului fara incuviintarea politiei"," comenteaza Europol.Politistul de 29 de ani de ani, venit la Buzau prin transfer de la Brigada Rutiera a Capitalei, fost coleg cu Bogdan Gigina, ar fi observat defectiuni la autoturismul Fiat condus de tanara pe strazile orasului si ar fi venit dupa ea cu intentia de a o opri. La iesirea din oras, pe Calea Eroilor, femeia ar fi schimbat brusc directia de mers, a acrosat motocicleta de politie pe care a proiectat-o intr-un taxi ce se deplasa pe sens opus. In urma impactului, motocicleta a luat foc iar politistul a fost aruncat pe asfalt cativa metri.