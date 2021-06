Cine este tatal tanarului gasit spanzurat la Constanta, alaturi de mama lui, moarta si ea

Liviu Ivanescu, tatal tanarului care s-a spanzurat, este sef la compania de stat Biroul de Turism pentru Tinerete . Acesta este membru in Consiliul de Administratie, dar si director la Ministerul Tineretului si Sportului.Cei doi, mama si fiu, au fost descoperiti in dimineata zilei de vineri, 25 iunie. Sotul femeii contactat-o la telefon si, vazand ca nu raspunde, s-a gandit ca poate cei doi dorm. Insa, vazand ca nici in cursul diminetii nu pot fi contactati, acesta a sunat-o pe prietena Madalinei Ivanescu, care a mers la domiciliul celor doi, a batut la usa. Pentru ca nu au raspuns, atunci prietena a dat alarma la 112.Anchetatorii au intrat in locuinta situata pe strada Badea Cartan din municipul Constanta si au gasit un tanar de 18 ani, spanzurat. De asemenea, mama lui era decedata, fiind intinsa pe jos in locuinta. Politistii fac cercetari pentru a stabili imprejurarile exacte in care au s-au produs cele doua decese.