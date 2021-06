Drama din spatele tragediei cumplite de la Constanta: fiul si-a anuntat sinuciderea, dar mama nu a vazut mesajul la timp. Ambii au murit

Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean Constanta, adolescentul a fost descoperit spanzurat, iar mama acestuia era decedata, intinsa pe jos intr-o alta incapere.Un echipaj de pompieri a fost solicitat de politisti sa intervina pentru a se putea intra in apartamentul in care se aflau cei doi Constanta "In cursul zilei de astazi, 25 iunie, politistii Sectiei 2 au fost sesizati, prin apel 112, de catre o femeie, cu privire la faptul ca prietena sa nu raspunde la usa si nici la telefon. Deplasati la fata locului, politistii au constatat faptul ca usa apartamentului este incuiata pe interior, fiind necesara interventia unui echipaj de pompieri din cadrul I.S.U. Dobrogea pentru patrunderea in apartament.In interiorul locuintei au fost identificate doua persoane, fiind vorba despre un tanar , de 18 ani, gasit spanzurat, si o femeie, de 48 de ani, decedata intr-o alta incapere.Decesul a fost constatat de echipajul din cadrul S.A.J. Constanta", se arata intr-un comunicat de presa transmis de IPJ Constanta.La fata locului s-au deplasat politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, precum si un medic legist, pentru stabilirea situatiei de fapt.Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta, pompierii au patruns in apartament pe geamul de la bucatarie."In jurul orei 9.00, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina la o deblocare de usa, pe Badea Cartan. La fata locului s-au deplasat o autospeciala de descarcerare si autospeciala de stingere din cadrul Detasamentului Fripis, in total sapte pompieri. In prezenta politistilor, colegii au patruns in casa pe geamul de la bucatarie, fiind ulterior facilitat accesul in casa pe usa de la intrare", a informat ISU.Surse judiciare au declarat, pentru AGERPRES, ca tanarul a fost gasit spanzurat de o teava metalica, iar mama sa - decedata, fara a prezenta, din primele cercetari, urme de violenta pe corp.Radu absolvise unul dintre cele mai bune licee din oras, Colegiul National "Mircea cel Batran" din Constanta, iar mama acestuia, Madalina Ivanescu, era profesoara de fizica la un alt liceu de prestigiu, Ovidius, si fusese in urma cu cativa ani inspector la Inspectoratul Scolar Judetean Constanta.Radu practica baschet de performata la Clubul Sportiv Stiinta din Capitala si urma sa mearga la o facultate din Bucuresti, spun vecinii.Acestia povestesc ca baiatul si-ar fi planificat moartea si ar fi lasat un mesaj pe pagina sa de socializare in care spunea ca "Totul s-a sfarsit!".Se pare ca tanarul suferea de depresie, mama i s-ar fi plans unei vecine ca nu il poate lasa deloc singur in apartament, din cauza temerilor pe care acesta le avea.