Sinuciderea unui tanar politist criminalist din Valcea, care a premeditat totul in cele mai mici detalii: a cumparat funia de la 20 de kilometri distanta

Copil model- avea grija de parintii sai in varsta

Ancheta merge pe ipoteza sinuciderii

A murit la trei kilometri de casa

Conform spuselor cunostintelor si surselor apropiate anchetei, totul ar fi fost premeditat.Surse apropiate anchetei arata ca ca in ziua in care s-a sinucis, Cristian Grecu, tanarul care lucra ca politist criminalist in cadrul Politiei Calimanesti, s-a deplasat special din Salatrucel, unde locuia (o comuna invecinata cu statiunea balneara), la Ramnicu Valcea, ca sa-si cumpere funia cu care s-a spanzurat, potrivit Adevarul Comportamentul sau nu a dat de banuit apropiatilor ca ar urma sa faca un gest necugetat. Se pare ca pentru a-si pune planul in aplicare a cumparat funia care avea sa-i aduca sfarsitul de la 20 de kilometri departare, dintr-un magazin specializat in materiale pentru constructii si gradinarit.Cristian Grecu (31 de ani) este cel mai mic dintre frati si locuia impreuna cu parintii si ii sprijinea cand aveau nevoie. Se pare ca parnitii l-ar fi tinut cam din scurt. De altfel, la momentul disparitiei, ei nu au vrut ca lumea sa stie acest lucru.Fratele si sora lui Cristian locuiesc si ei in aceeasi localitate, la cateva case distanta.In ziua in care tanarul criminalist si-a pus capat zilelor, in urma cu mai bine de o saptamana, duminica, 2 august, a plecat dimineata de-acasa. A spus familiei ca merge la Ramnicu Valcea, la Mall, ca sa-si cumpere niste haine.A vorbit cu familia la telefon pana in ultimele clipe, fara sa le dea nimic de banuit. Si-a scos si banii de pe card si i-a lasat acasa, la vedere.Anchetatorii merg pe ipoteza ca gestul sau a fost unul premeditat, dar inca se fac speculatii cu privire la cauzele care l-au determinat sa-si incheie astfel socotelile cu viata.Corpul sau neinsufletit a fost gasit la o zi dupa ce s-a sinucis, in varful unui deal, de la poalele Muntelui Cozia.La un moment dat, inainte de pranz, l-a sunat si sora lui cand a aflat ca "e in oras" si l-a rugat sa le cumpere cate-un Happy Meal nepoatelor.El nu ar fi spus nici da, nici nu, ci a lasat sa se inteleaga ca ramane de vazut, fara sa ofere mai multe amanunte.De altfel, anchetatorii banuiesc ca la acea ora deja se pregatea sa-si puna capat zilelor.A doua zi, cand a aflat ca parintii nu mai stiu nimic despre mezin, sora a fost cea care a alertat Politia.Initial, s-a crezut ca s-a dus pe la vreo fata, desi nu exista nici o logica pentru care nu raspundea la telefon. Anchetatorii aveau sa afle insa ca nu are nici o relatie stabila.Cautarile au demarat imediat cu politisti din localitate, colegi de la Calimanesti, dar si din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Valcea si o multime de localnici, inclusiv persoane certate cu legea.Cristian Grecu a fost gasit fara suflare spanzurat de un stalp de electricitate, in varful dealului, la aproximativ trei kilometri departare de casa, intr-o zona plina de maracinis, greu accesibila. Cei care l-au gasit aveau sa fie uimiti de modul in care baiatul si-a calculat fiecare pas.Langa cadavru a fost gasita o parte din sfoara cu care si-a conceput streangul. Iar in apropiere, un rucsac in care s-a gasit bonul de la magazinul de unde-si cumparase sfoara si un cutter."De gatul lui atarna un nod marinaresc facut profesionist", au spus martorii care au fost la fata locului. A inconjurat stalpul cu zeci de metri de sfoara, ca sa fie sigur ca nu are nici o scapare, potrivit celor care au vazut intreaga scena.In telefon avea sute de mesaje pe Whatsapp de la toti cunoscutii care incercasera sa ia legatura cu el, inclusiv de la colegi, care s-au alarmat cand au vazut ca nu vine la serviciu.Se pare ca tanarul si-a calculat in amanunt actiunea. A avut tigari, apa, masina a lasat-o mai jos, spre sat, ca sa poata sa fie gasita usor, in capatul livezilor localnicilor.Pana in acest moment, nu s-a descopertit ca tanarul politist ar fi avut probleme financiare apasatoare sau de alta natura de care apropiatii sa stie ceva. Isi cumparase masina cu un imprumut, dar nu avea rate impovaratoare.Mai mult, inainte de a recurge la gestul fatal s-a dus si si-a retras toti banii de pe card. I-a pus la vedere, pe masa, in camera sa, ca ai lui sa-i gaseasca rapid, ceea ce a demonstrat ca totul a fost planificat pas cu pas. Pana si cheia de rezerva de la masina a fost gasita tot pe masa.Cristian Grecu era politist in cadrul Compartimentului Criminalistica al Politiei Calimanesti.